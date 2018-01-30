故宮文物「旅蛙風」！照片毫無違和感 網讚：超有梗

故宮文物「旅蛙風」！照片毫無違和感 網讚：超有梗(圖/ 邱柏玟攝、翻攝自臉書@故宮精品)

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故宮小編神速跟上「旅蛙」風潮，趁勢將古文物融入最夯話題。 故宮小編神速跟上「旅蛙」風潮，趁勢將古文物融入最夯話題。(圖/ 翻攝自臉書@故宮精品)

日本手機遊戲《旅行青蛙》(旅かえる)(後簡稱旅蛙)在華人圈掀起風潮，台灣民眾紛紛加入養蛙行列，在各大社群平台都能看到「曬蛙照」。沒想到故宮精品粉絲專頁小編將故宮文物跟上「旅蛙」風潮，把多件與青蛙相關古文物修圖像是手遊會出現的畫面，毫無違和感，讓網友大讚狂推「超有梗」。

今(30)日稍早臉書粉絲專頁《故宮精品》發文，「【故宮小劇場】本週上映：蛙蛙的旅行」，講到青蛙不出門也擔心，出門還擔心不回家，果然是「天下父母心」，然後小編還表示「我家蛙蛙真的很可愛、真的很乖」，並曬出自家的青蛙照。

原來故宮小編貼出的一系列照片，並非手遊的畫面，而是將古文物加上一些文字，激似遊戲中會出現的感覺，像是清朝的松花石荷塘蛙鳴圖硯旁，寫著「蛙蛙旅行去怎麼還不回家」；繡繪花鳥冊幽卉蜓蛙，則寫上「蛙蛙寄明信片回來了」；清朝廷錫寫生花鳥冊荷蛙蜻蜓，居然是認識新朋友的意思；清朝的碧玉雕荷花蛙蟹洗墨台，寫著「遇到螃蟹先生了」。

一系列毫無違和感的曬蛙照，讓許多網友大讚故宮小編的創意，「厲害的小編」、「小編跟得上潮流」、「hen(很)會」、「故宮小編真是不得了，僱對人了」、「小編走在時代尖端」；有些人則讚嘆古文物的美感，「中華美學實在不敢領教」、「完全不違和啊」。

許多網友看到故宮小編製作的系列「曬蛙圖」，紛紛留言大讚小編的創意。 許多網友看到故宮小編製作的系列「曬蛙圖」，紛紛留言大讚小編的創意。(圖/ 翻攝自臉書@故宮精品)

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