人妻驚見老公激戰小三 竟找親友團私刑圍毆

小三被元配拖到地上痛打（翻攝微博）

友善列印

女人何苦為難女人！中國大陸一名人妻懷疑老公偷吃已經多時，近日帶著親友團到家中抓猴，果然在破門而入之後發現老公與小三躺在床上纏綿，兩人都只穿著內褲。人妻一氣之下，立刻衝上前去對著小三一陣猛打，除了邊打邊罵以外，更要求友人將小三的長相給拍下來。影片曝光後引起網友熱議，有人認為小三活該被打，但也有人認為不管怎麼樣，動用私刑就是不對。

「給我拍她的臉，拍！」人妻在友人將穿著內褲的丈夫制伏之後，自己也立刻衝上前去把只穿著內褲的小三打趴在地，「他Ｘ的出軌，王八蛋啊？Ｘ的敢這樣子！我踢死妳！我Ｘ妳媽要不要臉，妳知道人家有老婆嗎？」除了邊打邊罵外，人妻還要求親友把女子的樣子給拍下來，而小三為了遮住身體，只能不斷挨揍並且從房間逃到客廳，人妻男友人甚至還不斷幫腔出言羞辱小三。

影片在微博曝光後掀起網友熱議，有人認為人妻糾眾動用私刑的行為實在是太誇張，紛紛留言表示「幾個大男人去拍一個沒衣服的女人，還算是個男人嗎？」、「還有小孩在旁邊」、「每次被打的都小三，男人就沒錯嗎？」，但也有人認為小三被打是自找的「小三竟然還有人同情？」、「自己跑到別人家裡亂來，被打活該。」

人妻的友人抓住小三頭髮，拿相機拍下她臉部（翻攝微博） 人妻的友人抓住小三頭髮，拿相機拍下她臉部（翻攝微博）
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