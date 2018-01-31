血洗手術室！菜鳥醫生失手 男嬰慘遭「夾爆頭骨」躺媽懷裡過世

血洗手術室！菜鳥醫生失手 男嬰慘遭「夾爆頭骨」躺媽懷裡過世(圖/翻攝自MIRROR)

友善列印
／綜合報導

人間悲劇！愛爾蘭德羅赫達（Drogheda）一名醫生幫產婦接生時，拿著產鉗來協助分娩，沒想到失手夾錯，竟將腹中男嬰的頭骨夾破，導致寶寶出生不到12小時就身亡，當時讓產婦相當難過，但醫師卻堅決否認過錯，過了近6年才願意公開道歉，讓該名產婦無法接受。

現年45歲的費歐娜（Fiona Tuite）就是6年前的受害產婦，她依舊記得當時生產的畫面。她在懷兒子Evan時，就預先準備好尿布、衣服等生活用品，滿心期待地等孩子到來，沒想到在2012年6月14日生產時，男嬰的頭骨竟遭一名菜鳥醫生用產鉗夾碎，出生後沒12小時就不幸身亡，「當時孩子在我懷裡死去，我抱著他一直大哭，多希望有奇蹟出現，而且生產過程比恐怖電影還讓人恐懼。」

事發當時，醫院只顧「切割」責任，辯稱是男嬰本身患有骨骼疾病，骨頭本來就比較脆弱。可是起初院方雖不承認，過6年後卻突然發出道歉聲明，讓費歐娜與丈夫無法接受，認為院方太惡劣。

據外媒報導，費歐娜與丈夫都不能接受醫院的說法，且遲了6年的道歉根本毫無意義，「院方當初根本不是這種態度，我要出院時，他們還逼我去做精神病評估，我心理明明很健康。」

費歐娜歷經喪子之痛後，花了很長一段修復心情，也在大兒子過世2年後再度懷孕，平安生下小兒子傑登（Jayden）。

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