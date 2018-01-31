睽違152年「超級藍色血月」今登場！黑月接著來了

睽違152年「超級藍色血月」今登場！黑月接著來了。(圖片／翻攝自臺北天文館)

友善列印
／綜合整理

「超級藍色血月」（Super Blue Blood Moon）又被稱為「超級月亮三部曲」，睽違了152年將於今(31日)晚登場，這場結合「超級月亮」、「藍月」和「血月」的3種天文奇觀，同一天一次發生，若錯過這次將再等上19年。另外，台北市立天文館也指出，超級藍色血月之後，「黑月」將接著報到，消息曝光也引發網友熱議。

中央氣象局1月31日月全食直播(取自/ YouTube 氣象局CWB)
(影片／取自Youtube頻道 NASA TV Media)

這場天文奇觀，將於今(31)日晚間7時48分到11時12分登場，屆時夜空將會上演罕見的「超級月亮、藍月、血月」三重月色大秀，如此難得的天文盛會引起許多天文迷的期待。這起152年難得一遇的天文奇觀，怎麼樣才能看到？鄭明典在臉書說，台灣低壓出現，對流區可能往低壓中心和鋒面帶集中，這樣或許有些地方可以看到，值得期待。

2014年10月在巴基斯坦可見高掛天上的的血月。 2014年10月在巴基斯坦可見高掛天上的的血月。(圖片／美聯社)

而台北市立天文館也指出，超級藍色血月登場後，黑月將接著來，今(31)日入夜後，不僅可全程觀賞赤紅的月全食，「今年1月和3月各有2次滿月(1/2、1/31與3/2、3/31)，從而使得1/31和3/31為俗稱的「藍月」，而2月為沒有滿月的「黑月」。」本次月全食恰逢今年的第一次藍月，非常難得一見。

睽違152年「超級藍色血月」今登場！黑月接著來了 睽違152年「超級藍色血月」今登場！黑月接著來了。(圖片／翻攝自臺北天文館)

文章來源：臺北天文館

菜鳥醫生失手 男嬰慘遭「夾爆... 香港工地再挖出二戰美軍未爆彈...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。