睽違152年「超級藍色血月」今登場！黑月接著來了

2018年01月31日 09:49 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

「超級藍色血月」（Super Blue Blood Moon）又被稱為「超級月亮三部曲」，睽違了152年將於今(31日)晚登場，這場結合「超級月亮」、「藍月」和「血月」的3種天文奇觀，同一天一次發生，若錯過這次將再等上19年。另外，台北市立天文館也指出，超級藍色血月之後，「黑月」將接著報到，消息曝光也引發網友熱議。

中央氣象局1月31日月全食直播(取自/ YouTube 氣象局CWB)

(影片／取自Youtube頻道 NASA TV Media)

這場天文奇觀，將於今(31)日晚間7時48分到11時12分登場，屆時夜空將會上演罕見的「超級月亮、藍月、血月」三重月色大秀，如此難得的天文盛會引起許多天文迷的期待。這起152年難得一遇的天文奇觀，怎麼樣才能看到？鄭明典在臉書說，台灣低壓出現，對流區可能往低壓中心和鋒面帶集中，這樣或許有些地方可以看到，值得期待。

2014年10月在巴基斯坦可見高掛天上的的血月。(圖片／美聯社)

而台北市立天文館也指出，超級藍色血月登場後，黑月將接著來，今(31)日入夜後，不僅可全程觀賞赤紅的月全食，「今年1月和3月各有2次滿月(1/2、1/31與3/2、3/31)，從而使得1/31和3/31為俗稱的「藍月」，而2月為沒有滿月的「黑月」。」本次月全食恰逢今年的第一次藍月，非常難得一見。