東吳校花尾牙場薄紗上陣 網友狂嗨：這才叫極品

主播朱琦郁，外型甜美、身材火辣，是PTT表特板上的常客。（圖／翻攝自朱琦郁臉書）

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／綜合報導

受封為「小潔西卡」的寰宇財經台主播朱琦郁，外型甜美、身材火辣，是PTT表特板（Beauty）上的常客，日前她受邀參與一場尾牙主持秀，穿上一襲透膚低胸薄紗亮相，彎腰鞠躬時傲人胸線畢露，照片經轉PO到表特版後鄉民為之瘋狂，紛紛大讚「誠意十足！」

東吳校花尾牙場薄紗上陣 網友狂嗨：這才叫極品 曾有媒體爆料，不少官二代瘋狂追求朱琦郁。（圖／翻攝自朱琦郁臉書）

有著「東吳甜心校花」之稱的朱琦郁外型出眾，在校時就是媒體注目焦點，還被誇是歷屆最正校花沒有之一，也曾有媒體爆料，包括前經濟部長張家祝之子、前立法院長王金平的獨子都拜倒她石榴裙下，吸引不少官二代瘋狂追求。

東吳校花尾牙場薄紗上陣 網友狂嗨：這才叫極品 東吳校花尾牙場薄紗上陣 網友狂嗨：這才叫極品（圖／翻攝自朱琦郁臉書）

日前她在臉書分享主持企業尾牙的照片，只見她一連換上3套禮服，大秀窈窕曲線，媲美女星走星光大道的規格。其中一套透膚低胸薄紗、開衩到大腿根的禮服，在PTT上引起鄉民熱議，火辣程度讓人看了臉紅心跳，席間甚至大方90度彎腰鞠躬，養眼照片被上傳到PTT表特板讓不少鄉民驚呼「原來主播這麼有料！」

東吳校花尾牙場薄紗上陣 網友狂嗨：這才叫極品 朱琦郁彎腰鞠躬時傲人胸線畢露，讓鄉民為之瘋狂。（圖／翻攝自PTT）

也有不少人大讚「根本仙女下凡」、「這種身材才叫極品」、「這是在定義道歉的標準嗎？」、「我接受這個道歉」

東吳校花尾牙場薄紗上陣 網友狂嗨：這才叫極品 朱琦郁一連換上3套禮服，大秀窈窕曲線。（圖／翻攝自朱琦郁臉書）
東吳校花尾牙場薄紗上陣 網友狂嗨：這才叫極品 朱琦郁在校時就是媒體注目焦點，還被誇是歷屆最正校花沒有之一。（圖／翻攝自朱琦郁臉書）
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