旅行青蛙就是不回家！ 他怒刪遊戲：再不回來永遠別回了

旅行青蛙就是不回家！ 他怒刪遊戲：再不回來永遠別回了(圖/爆怨公社)

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佛系手遊《旅行青蛙》近期在台灣爆紅，許多人都紛紛在網路上「曬蛙」，包括青蛙去哪裡玩、帶了什麼伴手禮等等，掀起網友們熱烈討論。不過日前有一名網友卻暴怒了，因為他的青蛙叛逆地「都不回家」，讓他氣得要刪掉遊戲，要牠「永遠別回來了！」

網友在臉書社團「爆廢公社」分享玩《旅蛙》的經驗，表示他的青蛙出去旅行後，久久等不到他回來的身影，讓他等了又等，終於等到受不了，決定怒刪遊戲，「這隻北七蛙再不回來就永遠別想回來了！」

旅行青蛙就是不回家！ 他怒刪遊戲：再不回來永遠別回了 有網友說自己的青蛙「第二次出門就迷路⋯。」(圖/爆怨公社)

貼文曝光後，其他網友也紛紛回應「我也等好久，沒回來就算了！連個照片都還沒發給我」、「我的之前浪了4天才回來，一張照片也沒有、伴手禮是空氣」、「你這樣是棄養耶！動保快來」、「想報失蹤蛙口了」、「我的蛙蛙終於肯回來了，卻很不孝的這次連張照片跟土產都不帶回來，還去那麼久幹嘛！死孩子」。

《旅行青蛙》中的主角青蛙主要是會帶著主人準備的行李，到日本各處旅行，途中還會寄明信片或帶伴手禮回家，平常在家就會看書、寫日記、做手工藝以及吃飯。但每隻青蛙的個性不同，所以每個人所養的行為也不同，因此讓每個玩家有不同的話題可以分享。

旅行青蛙就是不回家！ 他怒刪遊戲：再不回來永遠別回了 還有網友說「也許你家的正在吃雞」。(圖/爆怨公社)
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