周董不罩了？劉畊宏爆財務危機 法院判決書見端倪

2018年01月31日 13:40 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

劉畊宏日前驚爆財務危機，位於深坑的900萬房產除了跟2家銀行借貸，去年9月還做三胎貸款，同年11月房子遭查封，錢坑不小；對此，他僅強調「我們現在很好、住得很舒適，不會讓小孩露宿街頭」對邱姓債權人及三胎貸款全噤口。網友更是在網路上喊話劉畊宏的好友「周董」周杰倫出手幫忙，不過現在卻傳出兩人早被法院認證「關係生變」。

近年來，劉畊宏帶著女兒小泡芙錄製大陸綜藝節目《爸爸去哪兒5》，純真可愛的小泡芙成為家喻戶曉的「小明星」，短時間內圈粉無數，父憑女貴的劉畊宏也因此知名度大漲。然而劉畊宏表面風光，本月23日卻被《中國時報》獨家披露爆出財務危機，深坑房子去年遭查封，這房子還做了三胎貸款，卻因欠邱姓債權人債務還不出，房子於11月初遭查封，不過近期這筆查封資料已被撤銷，但估計他向2家銀行借的擔保債權金額仍有1400多萬。

劉畊宏帶著女兒小泡芙參加《爸爸去哪兒5》，人氣狂飆。(圖／翻攝自微博)

面對爆料，劉畊宏25日攜家帶眷出席活動時，避重就輕說道，「我們現在很好，住得很舒適，不會讓小孩露宿街頭，我目前工作滿檔順利，有能力養家，至於貸款都不會有遲繳」問他是否為不實爆料、小孩生三胎、房子是不是也三胎？他沒有正面回答，甚至突然取消平面媒體訪問。

對此，許多粉絲近日亦紛紛在網路上點名劉畊宏好友「周董」周杰倫，認為兩人交情匪淺，周董應該也會二話不說力挺到底，「周董還不出動？」、「周董呢？快點出手啊！」不過現在卻驚爆兩人交情早已生變！

劉畊宏日前爆出財務危機。（圖／取自劉畊宏willliu微博）

根據《鏡週刊》報導，最近一份高等法院判決內容顯示，周董極力撇清與劉畊宏所創的「跨時代健身中心—300壯士俱樂部」的關係。報導指出，周董強調300壯士俱樂部僅擁有他的「肖像權授權」，並無任何金錢上的投資，但是對照2014年杰威爾官網上所轉發的報導內容，上頭寫著「周杰倫透露，媽媽很支持他投資健身……因此，在媽媽力挺下，300壯士健身房將在上海拓點……」兩者似乎有所落差；此外，判決亦指出，300壯士一事與劉無關，他只是掛創辦人之名，但實際並無股份。

不僅如此，劉畊宏經營的「J Cafe」2年多前也曾引起爭議，因該店從店名到擺設都有著濃濃J式風格，然而周董並未投資，劉被質疑「沾光過了頭」，甚至連周本人也坦承，「確實有跟他抱怨一下…讓人家以為是我開的。」