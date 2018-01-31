妹妹出國要男友出旅費 女友一家人：他應該要幫忙

妹妹出國要男友出旅費 女友一家人：他應該要幫忙。(圖片／黃世麒攝)

友善列印
／綜合整理

情侶交往時，大部分的男生和女友外出約會時，都會選擇自掏腰包，認為這是男生應該做的，但要是女友的妹妹要出國，難道這個還未進門的姊夫也應該「贊助」嗎？就有一名女網友表示，妹妹向男友討贊助出國旅費，但男友沒有立即答應就被爸媽認為是誠意不夠，女網友自己也認為男友應該要幫忙出旅費，一家人的態度讓人看了好傻眼。

一名女網友在臉書「靠北男友」PO文表示，最近要和妹妹一同出國旅遊，自己出國的分用全都是自己存的，但是妹妹因為還在念書所以存款有限。近日男友因為準備要提親，所以到原PO家中拜訪，沒想到妹妹竟厚顏向男友開口問能否「贊助」一些旅費？

妹妹出國要男友出旅費 女友一家人：他應該要幫忙 妹妹出國要男友出旅費 女友一家人：他應該要幫忙。(圖片／翻攝自靠北男友臉書)

「我男友當場沒答應，但後來有給我幾千塊，但我爸媽認為我男友當場沒答應誠意不夠，不一定是要全出旅費，而是贊助一下幾百幾千也可以。」對此，男友有些不高興，覺得這不是他應該做的，但原PO卻說「但我們都認為他應該要幫忙出旅費。」

文章一出，引發網友熱議，不少網友紛紛留言痛斥原PO，「為什麼要養成這種伸手牌的習慣，那是你妹妹，你們家裡自己贊助就算了，還要讓一個尚未是你的丈夫的人贊助？」、「妳全家人的臉皮也太厚了吧！」、「妹妹是要做陪嫁？」、「沒錢就不要出去玩！很敢討」、「為什麼這叫應該啊？你妹出國關他什麼事？那他爸爸媽媽弟弟妹妹出國你也應該要贊助？贊助是看自己的，沒有什麼叫應該」。

旅行青蛙就是不回家！ 他怒刪... 他抱怨19萬年終被迫「分期領...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。