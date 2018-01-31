2018年01月31日 14:26 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

情侶交往時，大部分的男生和女友外出約會時，都會選擇自掏腰包，認為這是男生應該做的，但要是女友的妹妹要出國，難道這個還未進門的姊夫也應該「贊助」嗎？就有一名女網友表示，妹妹向男友討贊助出國旅費，但男友沒有立即答應就被爸媽認為是誠意不夠，女網友自己也認為男友應該要幫忙出旅費，一家人的態度讓人看了好傻眼。

一名女網友在臉書「靠北男友」PO文表示，最近要和妹妹一同出國旅遊，自己出國的分用全都是自己存的，但是妹妹因為還在念書所以存款有限。近日男友因為準備要提親，所以到原PO家中拜訪，沒想到妹妹竟厚顏向男友開口問能否「贊助」一些旅費？

妹妹出國要男友出旅費 女友一家人：他應該要幫忙。(圖片／翻攝自靠北男友臉書)

「我男友當場沒答應，但後來有給我幾千塊，但我爸媽認為我男友當場沒答應誠意不夠，不一定是要全出旅費，而是贊助一下幾百幾千也可以。」對此，男友有些不高興，覺得這不是他應該做的，但原PO卻說「但我們都認為他應該要幫忙出旅費。」

文章一出，引發網友熱議，不少網友紛紛留言痛斥原PO，「為什麼要養成這種伸手牌的習慣，那是你妹妹，你們家裡自己贊助就算了，還要讓一個尚未是你的丈夫的人贊助？」、「妳全家人的臉皮也太厚了吧！」、「妹妹是要做陪嫁？」、「沒錢就不要出去玩！很敢討」、「為什麼這叫應該啊？你妹出國關他什麼事？那他爸爸媽媽弟弟妹妹出國你也應該要贊助？贊助是看自己的，沒有什麼叫應該」。