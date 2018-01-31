大年初三飯店一晚要價3萬？墾丁凱薩回應了

大年初三飯店一晚要價3萬？墾丁凱薩回應了(示意圖非當事房間/墾丁凱撒提供)

友善列印
/綜合報導

不少人會趁年節至外縣市遊玩，因此春節期間的飯店價格，往往都會比平日高。日前一名網友抱怨，計畫春節初三帶一家四口至墾丁玩，原本要訂當地飯店入住，沒想到一看到價格完全被嚇傻，網友稱「4個人住一晚居然要29976元」。對此，業者也表示，網路上寫的29976元，其實是兩間房的價錢，並非四人房價格。

一名網友抱怨，計畫春節初三帶一家四口至墾丁玩，原本要訂當地飯店入住，沒想到一看到價格完全被嚇傻 一名網友抱怨，計畫春節初三帶一家四口至墾丁玩，原本要訂當地飯店入住，沒想到一看到價格完全被嚇傻(圖翻攝自/ptt)

日前一名網友在PTT表示，計畫於大年初三帶家人至墾丁玩，在墾丁玩兩天一夜再回來，之後妹妹選了一間當地飯店，沒想到四人房一晚竟要價29976元，讓他不禁問道「初三去墾丁玩住一晚29976(元)可以接受嗎？」而此番發文也引發網友熱議，不少網友留言「你可以去日本玩三天，真的！」、「你年薪千萬嗎？」、「看品質，只看價錢就想霸凌公審？」眼尖網友也指出專案價格就是墾丁凱撒飯店。

根據《蘋果》報導，墾丁凱撒飯店對此回應，搭配春節期間，因此推出兩種方案，第一種是單純住宿，含早餐的景觀客房，價格為11900元；而第二種方案則是景觀客房，含一泊二食、抽紅包、園遊會等活動，初三價格一晚是14988元，並非網友說的四人房要價29976元，而是兩間房的價錢。

他抱怨19萬年終被迫「分期領... 這間套房月租1萬元 網友一看...

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