好招快學！按下這個鍵 手機充電「速度快一倍」

2017年下半年蘋果三款新機都導入無線充電功能。（圖／美聯社）

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／綜合報導

台灣智慧型手機普及率已達86.8%，位居亞太地區之冠，現代人幾乎人手一支手機，無論是聊天社交、交辦公事、追劇、網購…何時何地都能拿出來「滑一滑」。不過手機電量也有用罄的時候，不少人遇到手機電量沒電時，總會沒來由的恐慌，巴不得能加快充電速度，網路上傳授幾個小妙招，只要按下一個鍵，充電速度就能快上一倍！

手機電量一變低，就忍不住為手機充電嗎？你很可能罹患了「低電量焦慮症」。 手機電量一變低，就忍不住為手機充電嗎？你很可能罹患了「低電量焦慮症」。(達志影像／shutterstock提供)

手機在「飛航模式」下，會停止接收訊號，包括接收簡訊、社群APP、應用程式…等等，相當於處在休眠狀態，這時候手機就更容易在時間緊迫下充滿電，另外像是關閉藍牙、GPS定位追蹤亦能使充電速度加快。

iPhone學堂》不說你不知 開啟飛航模式的4大好處 手機中的「飛航模式」你是否很少使用呢？其實開啟後還有不少好處，趕緊來了解一番。(圖／黃慧雯攝)

此外，相對於使用USB接口充電，直接使用手機充電頭插上手機充電線，並且最好是用原裝充電器，充電速度效率會提升。再者，手機充電口用久了可能會積灰塵，有時候充電效率不佳並非是因為電池壞了，而是充電口被灰塵堵住，影響充電效率。

另外，當室內外溫差大時，一旦從室內走出戶外，可能會導致空氣在手機內外凝成水氣，致使電路板故障；同理可證，雨天在外使用手機時也應格外注意。

指紋解鎖不安全？一塊橘子皮秒...

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