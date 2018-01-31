這間套房月租1萬元 網友一看傻眼：有87％像監獄

2018年01月31日 16:04 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

香港房價高到多離譜？一張租屋網照片告訴你。有網友在591租屋網上看到一間來自香港的套房出租資訊，該套房位在香港九龍，月租2900元港幣(約新台幣10800)。從上頭的照片及介紹可以知道，房間的大小為40呎(約一坪多)，房內僅有一張單人折疊床、一個洗手台及坐式馬桶，離譜的是馬桶與折疊床齊放，照片曝光引發港台網友熱議。

先前台灣才出現有房東將陽台改裝成4坪大「雅房」，裝上冷氣後以5千元出租的離譜情景，如今在香港也出現了類似離譜事件。根據591租屋網上刊登的租屋訊息，看到一間位於香港九龍窩打老道1號一棟16層樓高大樓內的「溫馨單間套房」。

這套房月租1萬台幣 網友驚呼：跟監獄有87%像。(圖片／翻攝自591租屋網)

根據租屋網上的介紹，該租屋物件交通相當方便，離地鐵站3分鐘、下樓還有機場巴士A21和十多條的巴士線往返各地區。「有電梯 、獨立洗手間、單人沙發床，白天收起可作小客廳，下樓就有銀行、中、西餐廳、24小時便利店、超市」，生活上十分便利。房東強調，「麻雀雖小，但五臟俱全」。

月租2900元港幣(約新台幣10800)的「溫馨套房」曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「差不多就監獄的格局這樣」、「還以為我們的陽台套房很狂了，沒想到還有更狂的」、「有87%像監獄」、「這是監獄嗎？」、「跟馬桶一起睡？」、「人家監獄還有供餐，這裡還沒有勒！」、「一萬多台幣？很敢租欸」、「想錢想到瘋了嗎」、「你老母！房東怎麼不自己去住？」、「夭壽！將廁所加張床就當房出租？你好敢啊」。