搭公車經血外漏！陌生男突朝她潑草莓牛奶 結局超暖

搭公車經血外漏！陌生男突朝她潑草莓牛奶 結局超暖(圖翻攝自/수원익명 대신말해드립니다/ig/seong_hyun96)

友善列印
/綜合報導

月經突然來潮時，不少女性都會遇到經血外漏的窘境。先前一名韓國女子搭乘公車時，突然發現經血流出來，甚至沿著大腿往下流，讓她尷尬的不知如何是好，不料一名男子悄悄靠近她，竟朝她身上潑灑草莓牛奶，讓女子錯愕不已，而後續劇情竟朝著偶像劇般展開，對方超暖的表現，讓該名女子PO文尋人想當面道謝。

事發於去年10月，一名韓國女子在 SNS刊登「草莓牛奶歐爸」的尋人啟事，並表示一日穿著短裙搭乘公車，生理期竟無預期的來了，經血順著大腿往下流，讓她當下不知所措，這時一名男子悄悄向她靠近，下一秒竟將手中已開膜的草莓牛奶潑在她身上，短裙女子當場看傻，男子連忙道歉「不好意思！不小心潑到你了。下車前先把外套綁在腰上吧！外套之後想丟掉也沒關係」，一邊說著一邊將外套遞給她。

一名韓國女子在 SNS刊登「草莓牛奶歐爸」的尋人啟事 一名韓國女子在 SNS刊登「草莓牛奶歐爸」的尋人啟事(圖翻攝自臉書/수원익명 대신말해드립니다)

之後，短裙女子在外套裡還發現乾淨的衛生紙，當她回神想向對方道謝時，暖男已經下車，這短短幾秒的時間卻讓她內心溢滿感動，因此將這個溫暖的故事分享至網路上，希望可以找到當事人，還他一件外套並請他吃一頓飯。隨即，這件暖心故事引發網友關注，而「草莓牛奶歐爸」的朋友得知後，也將兩人對話PO上網，間接證實此故事並非虛構。

草莓牛奶歐爸表示「坐在我旁邊的女生，生理期好像來了。我剛好要下車，所以打開準備要喝的草莓牛奶，然後假裝灑在她身上，把衛生紙放在外套口袋裡，並把外套給她後就下車了。哈！」讓朋友不禁哈哈大笑(圖翻攝自臉書/수원익명 대신말해드립니다) 草莓牛奶歐爸表示「坐在我旁邊的女生，生理期好像來了。我剛好要下車，所以打開準備要喝的草莓牛奶，然後假裝灑在她身上，把衛生紙放在外套口袋裡，並把外套給她後就下車了。哈！」讓朋友不禁哈哈大笑(圖翻攝自臉書/수원익명 대신말해드립니다)

之後，「草莓牛奶歐爸」也順利與女子聯繫上，並在她的臉書回覆「外套不是很重要啦！如果下次再見面，你請我喝草莓牛奶就好了」，雖然不知道兩人之後是否有進一步的發展，但這個溫暖的故事也讓不少人融化，還有人找出「草莓牛奶歐爸」的IG，讓他一夕爆紅，如今擁有2.2萬粉絲追蹤。

강성현（@seong_hyun96）分享的貼文 張貼

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