2018年01月31日 18:26 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少人趁著寒假、春節外出遊玩，台灣各地遊樂園也推出各項優惠套票，日前一名男網友想趁假期與朋友至六福村遊玩，於是上官網搶買一送一的優惠套票，也沒有仔細看取票規則就下單，直到最近細看取票方法後，讓他開玩笑的表示「六福村優惠套票有陷阱」。

原價1998元優惠999元，原PO心想「反正就買一送一啦！覺得便宜」，因此也沒有仔細查看取票規則，就直接下單訂票(圖翻攝自/ptt)

一名男網友在PTT發文表示，計畫要與朋友去六福村玩，於是上網買票，發現官網正在販售雙人優惠套票，原價1998元而現在優惠999元，當時原PO心想「反正就買一送一啦！覺得便宜」，因此也沒有仔細查看取票規則，就直接下單訂票。直到出遊日期將近，驚覺他買的是「雙人情侶套票」，取票規定「現場取票時需於旅客服務中心接吻10秒，才能完成取票」，讓原PO崩潰表示「一群男的為了省錢，你要我親還是不親？」

貪便宜搶到六福村雙人套票 細看取票方式他崩潰(圖翻攝自/六福村官網)

取票規定「現場取票時需於旅客服務中心接吻10秒，才能完成取票」(圖翻攝自/ptt)

許多網友也笑翻，紛紛表示「先承認，你是不是暗戀你朋友很久」、「恭喜多元成家」、「甜蜜陷阱」、「可以趁機出櫃」、「現場揪人啊！機會來了」，還有網友認為這是脫魯的好機會「拜託！各位，這根本是告白的好時機啊！你買一組帶一個心儀的女生去」、「剛好可以找妹去啊」，也有人認為套票名稱明明就寫得很清楚「明明就寫情侶票，眼睛是...」、「啥陷阱？就寫情侶票了，很難懂腻」。