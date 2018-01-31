為幫家人買房！巴西19歲少女上網賣初夜 富商喊價1800萬

皮尼奧在網路上貼出多張性感照（翻攝臉書）

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巴西一名19歲少女，為了幫助自己的家人脫離貧困及買房，竟然在網路上拍賣自己的初夜，她更PO出多張自己的性感照來證明自己完全是真材實料。少女表示，目前已經有富豪喊出50萬歐元（約新台幣1800萬）的價碼，但她希望最後結標金額能達到85萬歐元（約3070萬新台幣）。

綜合外媒報導，位於巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的19歲少女皮尼奧（Rosalie Pinho）日前在網路上貼出多張性感照表示要拍賣自己的初夜，起標價格為30萬歐元（約新台幣1080萬），成功奪標者可以與她單獨相處12小時。

皮尼奧指出，自己的爸媽很早就離婚，母親獨自一人照顧她與另外五名兄弟姐妹，一家人就住在一間很小的房子裡面，平常只能靠哥哥微薄的薪水度日，為了能讓家人搬到大城市去住，才會興起賣初夜的想法，雖然目前已有富豪喊價到50萬歐元，但她希望最後的成交價格能在85萬左右。

皮尼奧坦言，一開始她對於與陌生人發生關係感到恐懼，但最後她也慢慢釋懷，雖然親朋好友與家人都不知道她拍賣初夜的行為，但她也不介意被他們知道，而她更毫不在意其他人的看法，「他們的看法也解決不了我的問題」，皮尼奧強調，她拍賣初夜的行為完全合法，她只是為了更上過好的生活罷了。

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