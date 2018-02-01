棉被不是用來蓋的！他當兵後才驚覺「都自備睡袋」

2018年02月01日 08:53 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

在台灣，服兵役是每位男性朋友都需要履行的義務，該如何適應及在逆境中求生存，是每個人必須面對的挑戰，日前有男學生對當兵生活感到好奇，詢問朋友後才得知原來「軍中棉被不是用來蓋的」，讓他感到相當震驚，在網路上發問：「這是真的嗎？」

一名男網友在《批踢踢實業坊》發文，表示自己還沒當兵，好奇之下問了身邊正在服役的友人，在軍中「睡得如何？」，沒想到對方竟只淡淡地回了他一句「軍隊的棉被是用來折的，不是用來蓋的」，讓他不敢置信，認為和想像中的樣貌落差甚大，並表示看電視劇《新兵日記》裡的阿兵哥都過得不錯，為此詢問其他網友：「請問這是真的嗎？」

文章曝光後，勾起無數「老學長」軍旅回憶，「真的，我都睡睡袋」、「沒錯啊，自己帶睡袋還比較實在」、「當然是一件折好，一件拿來蓋」、「我午休都用折好的被子直接蓋，不然還要重折」、「早上起床15分就要集合，摺棉被是在折磨自己」、「棉被是放在內務櫃，早上起來擺在床頭檢查用的」。

但也有一些網友說「騙人的啊！晚上會查勤，你知道睡覺不蓋被也列入考查標準嗎？」、「你早上折過一次，剛好可以醒來」、「我蚊帳、棉被都隨便摺，也不會怎樣」、「早就沒在折角捏線了，棉被是拿來蓋的」、「看單位！」

對許多男性來說，內務整理「折棉被」是一大折磨，每天起床必須快速動作外，還必須將棉被折成四方形「豆腐干」，耗時又費力，為此才衍伸出各種偷吃步技巧，像是利用電話卡，或是改用睡袋。但隨著時代變遷，部分單位規定開始鬆綁，只要看上去整齊就算過關，甚至可以用捲的，因此這項規定已漸漸成為年長國軍弟兄的回憶。