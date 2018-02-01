寒潮爆發最強冷氣團 周末追雪必衝這幾處！

2018年02月01日 10:11 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

受到「緩進式寒潮」爆發影響，冷空氣一波一波接力南下，今天（1日）嘉義以北濕冷，玉山凌晨起降下瑞雪，中央氣象局預估，周末有入冬最強寒流報到，周六起一連4天（2月3日至2月6日）最冷，威力不容小覷，再加上水氣充足，屆時1800到2000公尺以上高山都有機會降雪。

鋒面通過，水氣加上零下低溫，玉山今天凌晨下雪。(資料照片 中央氣象局提供)

受到強烈冷氣團發威，合歡山從昨（31日）深夜陸續下了幾波雪，至今日上午8時許，積雪已達5公分，玉山自凌晨起至清晨5時，積雪深同樣有7.5公分，且持續降雪中；中央氣象局預報員徐仲毅表示，氣象局已經持續發布低溫特報，今、明入夜到清晨嘉義以北沿海空曠地區低溫探10度以下，3日（週六）入冬最強寒流接力，一直到6日全台沿海空曠地區都可能出現10度以下低溫，其中北台灣水氣較為豐沛，預估1000公尺以上高山都有機會下雪。

寒流報到加上水氣影響，玉山、合歡山周二有機會降雪。圖為去年12月14日玉山降雪，積雪0.5公分（資料照、氣象局提供）

本周末除玉山、合歡山之外，位於海拔2,000公尺的太平山、拉拉山也可望降雪，另外包括梨山、武陵農場、福壽山農場、明池森林遊樂區，以及北台灣1000公尺以上高山有機會降雪，七星山、大屯山都出現雪花標誌，也可能出現下冰霰或雨夾雪的機會。不過氣象局亦提醒民眾，降雪需要低溫與水氣配合，屆時會隨著天氣預報而改變，時間可能會提前或延後，甚至是不下雪，務必密切注意氣象局最新預報資訊。

寒流配合水氣，合歡山合歡山從昨（31日）深夜陸續下了幾波雪，至今日上午8時許，積雪已達5公分。（資料照片、張宏明提供）

台北市交通局1月31日緊急宣布，民眾周末從仰德大道進入陽明山區一律要加掛雪鏈，並實施三階段管制，包括陽金公路、擎天崗、冷水坑、文化大學都列入其中。若需由仰德大道進入陽明山區，憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點往陽明山區，一律加掛雪鏈；未持通行證行駛替代道路，自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。雪融後，則依道路實際狀況開放通行。

位於海拔2,000公尺的太平山本周末可望降雪。（林務局羅東林管處提供）

提醒您若有規劃賞雪行程，請注意全身性保暖，厚外套、毛帽、手套不可少，車輛請加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。