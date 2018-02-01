童年被媽媽用哪些「私藏武器」修理過？這六類最常見

童年被媽媽用哪些「私藏武器」修理過？這六類最常見(圖/林恩如攝)

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老一輩的人常說「愛之深、責之切」，用來形容父母對孩子嚴厲的關愛，有不少人在童年時期都曾有過被狠狠修理的經驗，近日就有網友討論起「媽媽私人珍藏的秘密武器」，引起廣大網友熱烈討論，各種私藏武器曝光！

一名網友在《批踢踢實業坊》以「童年被媽媽用哪些武器修理過？」為題發文，表示現在的父母較少以挨打方式教育孩子，但回想起當年被媽媽修理經過，「我媽是比較沒創意的，隨手拿起衣架，很痛，腿上會有血漬，一痕痕」，為此詢問各位網友童年曾被什麼樣的工具修理，「不知道大家的媽媽，有沒有私人珍藏的秘密武器？」

貼文曝光後，引起廣大網友熱烈討論，綜合網友意見，大多數人皆異口同聲地說「衣架」，另外還有許多網友回答「抓耙子（不求人）」、「塑膠水管」、「熱熔膠條」、「蒼蠅拍」、「愛的小手」，這六類工具彷彿成為媽媽最拿手且輕易取得的物品。

「覺得最痛的是水管，會痛腫還火辣辣」、「衣架超可怕！！我媽會把橘色水管剪出鬚鬚尾鞭下去，身上超多紅色條紋」、「蒼蠅拍，流血結痂是網狀的…」、「蒼蠅拍，打了肉會浮出手把的形狀」。

此外，還出現了一些另類武器，像是「扁擔（我媽創意無限）」、「被平底鍋打過」、「放窗簾的鐵桿」、「雞毛撢子，而且還是用沒毛的那邊」、「怎麼沒人推算盤，除了拿來打還可以跪」，讓網友們看完紛紛大嘆「天啊，大家童年都好悲慘」、「看完這串推文，我覺得我們能活下來真是奇蹟」。

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