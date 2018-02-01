館長秀出這張合照 上萬網友驚呆：美編只斷手算很幸運了！

2018年02月01日 12:37 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

網路紅人「館長」陳之漢的美編日前遭到愛犬「大雄」咬傷手，骨頭接近斷裂，估計要完全康復至少需要花上3個月，而館長當時更承諾要放美編兩個月假，期間薪水不但照給，還加上1萬2的慰問金，引發網友熱烈討論。如今，館長PO出他與大雄的合照，不少網友驚呼「美編只斷手很幸運了」。

館長陳之漢日前直播中氣憤地說，「美編的手已經斷了！被大雄咬斷的！現在釘板子，啊這個狗啊！他X的！不知道該怎麼處理啊！」美編遭到愛犬咬傷，傷勢頗嚴重，預計至少要休息3個月，對於愛犬大雄的行為相當氣憤的館長，後來也PO出一張大雄小時候的照片表示，「欸...大雄我該拿你怎麼辦...臭小子幹！」

左圖為大雄剛出生一個月的時候；右圖為館長今(1)日凌晨PO出的合照。(圖片／翻攝自飆捍臉書)

館長今(1)日深夜也在臉書PO出和大雄的合照，大家都知道「大雄」，但卻不知道大雄真實大小？如今照片曝光，引發網友熱烈討論，「看到大雄...我只想說：美編只斷手算很幸運了XD」、「大雄在鏡頭上看很小 怎麼突然變成巨熊了」、「有父子臉欸哈哈哈」、「比館長還大隻OMG」、「這是獅子吧？」、「瞬間覺得館長很小隻欸哈哈」。

有眼尖網友一眼就認出「大雄」是高加索犬，原產地為俄羅斯高加索地區，平均體重約45至70公斤，體格強健，且擁有強烈護衛本能及非常大的殺傷力，十分忠於主人，對於陌生人的攻擊性相當強烈。血緣來自中亞的獒犬，是世界上體型最大的狗隻之一。