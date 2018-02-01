屁孩應徵餐廳強調「過年不排班」 理由讓面試官暴怒

2018年02月01日 14:42 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

面試時，應徵者總是希望給面試官好的印象，增加錄取機會。不過泰式火鍋店一名內場人員透露，日前面試一名19歲男生，一開始先是嫌等太久，又表明自己沒帶履歷、沒自信，之後主管說完工作內容、公司相關福利後，對方竟問「抽菸要去哪抽」、「過年有休假嗎？」，讓面試官駁然大怒，氣得表示「面試沒履歷我不在意，現在是你面試我還是我面試你」。

一名男網友在《爆怨公社》表示，下午空班時正巧來了一名19歲男生要面試，他吩咐外場妹妹請他稍等一下，處理完食材後才進行面談，對方不僅沒有帶履歷，一見到面試主管竟說「沒有耶！啊你很忙喔，我等好久」，他也禮貌性的回覆「抱歉耶！讓你久等了，最近開幕人手不足」，問對方是否有做過廚房，應徵者表示，在火鍋店待過一年的時間，但對自己沒什麼自信。

之後，面試主管介紹公司福利及制度後，接著問對方是否有問題，沒想到應徵者竟問「抽菸要去哪抽」、「過年有休假嗎？」並表示，過年期間無法上班，因為要與家人出國，讓他當場斷理智線，心想「面試沒履歷我不在意，你他X的到底在功殺小啊！什麼叫你等好久！現在是你面試我還是我面試你，問你有沒有問題，你問我在哪裡抽煙然後跟我說過年不能上班」、「我他X的錄用你然後過年你不能上班，我不就腦子撞到逆！」，最後向應徵者表示「你看看要不要在找別的工作，我覺得我請不起你這個人才」。

許多網友看完也紛紛表示「挖賽一代不如一代。之前我在應徵學徒時，以為問一堆國定假日、年假還有什麼假期的就已經很白目了，原來還有更白目的，履歷表還沒帶，真的不知道要怎麼找人才了」、「我有遇過履歷表上經歷寫忘記的，扯！」、「上禮拜遇到一個6-70歲的阿桑，說要找工作，說了很多，結果是幫40幾歲的兒子問的。這是哪招...」、「因為屁孩還有父母撐著，所以不缺錢，可以在火鍋店做一年也蠻奇葩的，基本態度沒有，就沒啥好說了...」。