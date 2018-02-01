「百人斬」網紅通緝被逮 IG轉賣原味內衣褲

2018年02月01日 14:55 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

擁有火辣身材的知名網紅「Betty羽沫」，去年在臉書上高調徵求100名網友挑戰「口爆」百人斬活動，引起爭議。如今又因為在網路上與多名網友筆戰，而被告妨害自由、妨害名譽，期間因遲遲未出庭遭法院通緝，今（1日）上午6時許，遭警方登門逮捕。事實上，她在口爆風波平息後便轉往直播平台活動，近來更在IG賣起了原味內衣褲，在男粉絲之間迴響極好。

網紅「羽沫」通緝被捕。（王揚傑攝）

據悉，21歲的「Betty羽沫」本名陳倩倩，藝名王譯嬋，去年9月間因和網友發生爭執，在網路散布對方是「高級妓女」、「奧梨子假蘋果」、「跟許多大戶滾床單」等言論，遭對方控告妨害名譽及妨害自由，經地檢署傳喚未到遭通緝，今日上午6時許，警方前往她的住處逮人時，她連褲子都沒穿上，僅穿著一件黑色透膚褲襪，下半身曲線畢露，倉皇被逮。陳女供稱，因未收到傳喚通知，故不知已遭通緝。

Betty羽沫近來賣起原味內衣褲，甚至還有「聖水款」和「經血款」。（圖／翻攝自Betty羽沫 IG）

事實上，陳女素來作風大膽，在口爆風波平息後便轉往IG及直播平台發展，平時不吝發布煽情影片，在鏡頭前搔首弄姿十足挑逗，近來更賣起原味內衣褲，甚至還有「聖水款」和「經血款」，全品項售價約莫1000元至5000元不等。買家下訂後，陳女還會免費送上簽名、唇印以及實穿影片，拍立得照片則額外加收500元。

陳女強調每月收益會固定捐款，並不定時更新明細，為了刺激銷售，她還PO上穿著性感情趣內衣、手持長鞭的煽情影片，在鏡頭前大膽扭腰擺臀，不少粉絲被逗得心癢難耐，紛紛留言驚呼「太噴鼻血了」、「性感女王好狂野」、「妳壞壞～好想被打喔」