婚前目睹新郎和伴娘激戰！戴她的結婚金飾「搖搖晃晃」

婚前目睹新郎和伴娘激戰！戴她的結婚金飾「搖搖晃晃」(非當事人示意圖／達志影像)

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／綜合整理

在結婚的前一刻發現另一半偷吃，真的讓人感到痛心不已！就有一名女網友PO文表示，自己在婚前親眼抓姦在床新郎和伴娘，且小三身上還戴著她婚禮要戴的金飾，令她感到相當崩潰。另外未婚夫竟還解釋說，是因為曾追求對方，為了想斷乾淨才會發生關係。文章曝光後，引發網友熱議。

一名女網友PO文表示，和男友打算在年前結婚，就在結婚的前一個星期，「男友說要跟學妹一起去新家將文定的金飾做最後確認檢查，於是原PO不疑有他的答應了，自己則在家準備婚禮用的東西。過了一會兒，男友的媽媽拿著紅紙要原PO貼到新家的鏡子上，她正想說那就順便去看看男友那邊有什麼需要幫忙的。

原PO接著沉痛地說，「我一輩子從來沒有想過，迎接我的竟然會是這種畫面，學妹的脖子掛著我的文定金飾，上半身衣衫不整裙子整個撩到腰上，她身後是我一個禮拜後就要嫁的未婚夫。我的金項鍊在學妹的脖子搖搖晃晃，閃得十分刺眼。」原PO說，當下自己被眼前這一幕嚇得腦袋一片空白，但很冷靜地向學妹要回金飾，「因為那是我婆婆挑的金飾，我還要原封不動還給她。」

這時一旁的男友早已嚇到不知所措，言語慌亂地急著要解釋，「那不是真的」、「就是以前追過她，結婚之前想跟她切乾淨，所以才跟她做，沒有別的意思」、「我不愛她，我真的沒有外遇」、「那只是把她當成妳的替代，這樣做起來就不算精神出軌」、「是她先誘惑我，妳看妳最近那麼忙根本也沒時間，我總要解決需求吧？逢場作戲妳都不能體諒一下？」

原PO心痛不已，本來就下定決心要取消婚禮，但為了男友爸健康和男友媽為顧及顏面大力反對下，還是硬著頭皮完成了婚禮，但也決定等到年後要辦理離婚，結束一段令人心碎的感情。對此，Dcard上不少網友紛紛留言為原PO加油打氣，「真的太扯，別把下半輩子葬在這種男人手裡，價值觀很誇張，這真的是太大的衝擊了」、「看到我好揪心啊！真的是渣男」、「渣男無誤！！絕對會有報應的」。

文章來源：Dcard

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