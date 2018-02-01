女大生淚訴遭渣男逼當性奴 自PO裸照證明卻讓網友超火大

2018年02月01日 15:59 陳慶餘

這樣做的意義到底在哪裡？馬來西亞一位19歲的女大生，日前透過臉書控訴自己遇到渣男，除了被偷拍裸照外，還被對方拿照片威脅要發生關係。在熱心網友追問之下，女大生為了證明真有此事，竟然貼出自己的上空裸照來證明，讓不少網友超傻眼，「本來沒人看到妳裸照的，現在搞得全世界都看到了…」原來這名女大生背著男友與其他男人玩性愛視訊，她玩膩了想退出才會被對方截圖威脅。

19歲的女大生筱晶在臉書上爆料，表示自己的裸照遭到有心人士拿來威脅，但由於她的文章寫得沒頭沒尾，不少熱心網友看到「裸照」、「威脅」等等字眼之後都很擔心，紛紛希望她把事情說清楚講明白。

在網友的詢問之下，筱晶才坦承自己雖然有男友，但是對外都宣稱自己單身，還會跟人玩性愛視訊，但沒想到卻玩到出事，遭對方截圖威脅，而為了證明自己所言不假，筱晶竟然貼出自己的裸照截圖，許多網友看到後，除了傻眼之外拳頭也硬了。

筱晶進一步強調自己行情很好，一堆男人都在追她，而她雖然會與他們視訊，但這樣卻不算劈腿，因為她沒有跟對方上床。

奇葩行為和言論讓不少網友都超汗顏，紛紛留言表示「妳男友頭頂綠綠的，自己犯Ｘ還敢貼文喔」、「我想知道妳的中文老師到底是誰」、「妳也不用擔心照片外流了，沒人想看的」、「我到底看了什麼」。

筱晶曾在臉書上表示自己很多人追（翻攝moretify）