2018年02月01日 16:02 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在女性追求纖細身材，甚至到走火入魔的地步。英國沃勒西（Wallasey）一名23歲女子盧卡斯（Hannah Lucas），15歲時胖到85公斤，由於身型龐大、肥胖，導致她成為同儕間的笑柄，站在男友旁邊更是感到自卑，因此她決定要減肥，但使用方式過於偏激，甚至罹患厭食症，體重瘦到只剩25公斤。

綜合外媒報導，15歲正值發育期的盧卡斯，沒有控制飲食，導致體重飆漲至85公斤，身材肥胖讓她成為同學言語霸凌的對象，而她之後雖然交到了一名優秀的男友，但是與男友站在一起卻顯得更加自卑。而盧卡斯對於舞蹈懷抱憧憬，未來希望成為一名舞蹈老師，所以閒暇時間就會到舞蹈教室練舞，但舞導老師卻嘲弄「舞蹈老師都是瘦的，根本沒有胖子」，讓盧卡斯下定決心要減肥。

盧卡斯靠著堅強的意志力撿回一命，如今已康復，擁有正常人的身材(圖翻攝自臉書/Hannah Lucas)

但減重的方式卻相當偏激，盧卡斯一天應攝取1,500卡路里改為200卡路里，起初減重效果相當成功，身旁朋友也大力稱讚，她最後認為攝取200卡路里還太多，最後甚至降至100卡路里，過於偏激的減重方式，讓她身體受不了負荷，嚴重到需至進食障礙診所接受治療，罹患厭食症的盧卡斯身體漸漸停止運作，心跳甚至每分鐘僅跳34次，由於身體的熱量不足，導致起床活動的力氣都沒有。

醫生最後發現，盧卡斯連進食的力氣都沒有，僅能靠插鼻胃管維持生命，病狀越來越嚴重，而她體重掉到剩25公斤，身體的機能已逐漸停擺，到聖誕節那晚更傳出病危，醫生只好告知她母親做好心理準備「您的孩子恐怕撐不了這一晚了」，讓他們一家人都相當痛心，所幸還是活了下來，一日盧卡斯的母親帶她至浴室更衣，她在鏡子裡看見自己的模樣，嚇得表示「這不是真正的我」，激起她對抗厭食症的決心。

85公斤肥妹遭霸凌 節食瘦到剩「25公斤」成骷髏人(圖翻攝自臉書/Hannah Lucas)

盧卡斯靠著堅強的意志力撿回一命，如今已康復，過著正常人的生活。她回憶起那段減肥時期表示，當時看到自己瘦到只剩25公斤，模樣真得很嚇人，外貌就像一名60歲的老年人，原本找不到人生的意義，幸好在家人的陪伴下找回了自己。就算生活過得不順遂，還是會照三餐進食，希望有一天能進健身房運動，也期盼能進學校演講，向孩子們講訴自己的故事，幫助那些飽受厭食症之苦的人。