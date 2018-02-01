2018年02月01日 16:23 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

俗語說「活到老，學到老」是真的！在中國大陸一名81歲薛敏修阿嬤，2014年時進到天津大學攻讀電子商務，更在去年修完所有學分成功畢業。不僅如此，薛敏修阿嬤在校期間更學會了4種外語，以及多項專業技能。近日薛敏修阿嬤的上課筆記曝光，更是令不少年輕人自嘆不如。

據「weixin每日新報」報導，薛敏修阿嬤在校期間，除了本科的學分外，還學習了英語、法語、俄語、拉丁語等4種外語，還有像是Photoshop修圖、製作Excel表格等的一點都難不倒她。除此之外，課餘時間薛敏修阿嬤更喜歡從事田徑、騎車、溜冰、游泳、攝影等活動。

會5種語言！81歲學霸阿嬤畢業了 筆記曝光...直接電爆年輕人(圖片／翻攝自@學歷證資格證微博)

為了要取得畢業證書，薛敏修阿嬤天天都是凌晨5點就起床學習，接著才是洗漱、吃早餐。就這樣經過3年的勤奮學習，薛敏修阿嬤幾乎完成了所有的課程項目，令人相當欽佩。但薛敏修阿嬤也透露，自己的弱點科目為「計算機概論」，經過了6次的考試才過關，才使她成功取得天津大學電子商務專業的學位。

薛敏修阿嬤表示，自己這麼努力的學習，就為了要圓一個大學夢！60年前，薛敏修阿嬤當時成功被西安的西北大學錄取，但因為工作單位拒絕放行而耽誤入學，隔年參加高考也未考上。直到2001年時，大陸高考取消了「未婚、年齡不超過25歲」的規定限制，才讓她再次燃起大學夢，因此他發憤向學，要彌補年輕時的遺憾。

會5種語言！81歲學霸阿嬤畢業了 筆記曝光...直接電爆年輕人。(圖片／翻攝自微博)