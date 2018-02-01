半年婚夭折 醫界王陽明IG被灌爆：好好對阿嬌！

2018年02月01日 18:08 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

Twins成員、現年36歲的「阿嬌」鍾欣潼，去年10月認戀有「醫界王陽明」之稱的整形醫生頼弘國，不過男方過往花心史接連被爆料，外界甚至不看好兩人結為連理，沒想到時隔3個多月，阿嬌今（1日）凌晨曬出婚戒照，宣布接受賴弘國求婚，不少粉絲立即湧入男方IG警告他「絕對不能讓她再受傷了！」

賴弘國當時甫坦承與阿嬌熱戀，立刻被爆料劈腿一長髮辣妹。(圖/賴弘國IG、鍾欣潼微博)

事實上，頼弘國曾與「華航林依晨」IVY交往2年多，男帥女美的組合更被譽為最速配情侶，兩人還曾上《康熙來了》高調曬恩愛，不料短短半年，就宣告閃電離婚，震驚大批追隨粉絲。不過華航林依晨並未透露分開原因，只表示「沒有誰該愛誰一輩子，現在很清楚明白的是，我們已經走在不同道路上了。」

醫界王陽明與華航林依晨曾是一對外界羨慕的金童玉女。(取自YouTube)

直到去年10月6日，阿嬌認了和賴弘國熱戀ING，男方與IVY的短命婚姻再度被挖出，接著賴又被爆料和一名F奶妹過從甚密，甚至在認戀前一個月曾與一名墨鏡妹赴東京旅遊…面對爆料傳聞不斷，賴再三澄清和阿嬌從認識到交往過程中，皆沒有跟其他女生曖昧或交往關係，而阿嬌當時亦力挺，「每個人都有過去，不介意」。

醫界王陽明IG被阿嬌粉絲灌爆：拜託好好對待她！（圖／翻攝自賴弘國IG）

如今兩人婚事在即，除了多年閨蜜阿sa在第一時間獻上祝福，不少粉絲也湧入賴弘國IG叮嚀要好好對待阿嬌，「如果不是認真和真心就不要玩弄她感情噢…希望你們一直幸福下去」、「别傷害阿嬌、别再讓她傷心」、「拜托好好對她！她值得最好的」；但也有網友認為「結婚是雙方的事，別把責任全推在他一人身上。