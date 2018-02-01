台灣生活機能完勝美國？他提「六大優點」 網讚：中肯

2018年02月01日 19:19 陳慶餘

出了門之後才知道家的好！一位網友日前在批踢踢發文表示，自己日前與在美國當老師退休的阿姨吃飯，期間阿姨表示這次回來之後，就不會回美國了，因為她覺得還是台灣的生活比較舒適，讓網友疑惑的詢問「這個講法好像蠻常聽到在海外工作的人說的」，若是排除工作因素的話「在台灣生活真的不錯嗎？」文章一出後，也立刻掀起網友熱議。

對此，一位自稱住在美國加州超過十年的網友也回文表示，若以大台北都會區（台北、新北、桃園、基隆）與他住的洛杉磯都會區來比較，台北都會區有「交通便利性大勝」、「醫療普及性與便利性極高」、「治安與整潔比多數美國城市好」、「環保觀念跟素質高」、「公務單位素質與服務大勝」、「台灣天氣適中」等六大優點。

網友指出，台灣的公共交通非常方便，即使是中低收入戶也可以搭公車或捷運，但是在美國多數城市你如果買不起車，那生活就會相當不方便，「別說找工作，就連去個超市都非常麻煩」，而美國的醫療成本也貴得相當不合理，即使有買保險也不一定能看病，因為不是每個醫師或醫療單位都會接受。

網友進一步表示，台灣的整潔與環保觀念相對於美國也好得多，在美國幾乎很少有餐廳像台灣這樣把廚餘跟垃圾分類的這麼詳細，更別提到浪費能源這檔事，常常在冬天一堆室內冷氣還跟開免錢一樣冷到不行，「等哪天美國不浪費，應該才是新聞」，至於治安那就更不用說了，在一些比較亂的地方常常看到有人直接在大街上賣毒賣槍，一些偏遠的地方甚至還會發現屍體，「我指的是人類死屍，不是狗或老鼠」。

除此之外，台灣公務員的服務與素質更是大勝美國，舉例來說，美國車輛管理局（DMV）的素質奇差無比，他聽過最扯的例子是考了駕照之後過了一年才拿到，「平均等上四個月到半年，是稀鬆平常的事，服務態度上，更不要奢望能跟台灣一樣貼心有禮了」，至於天氣，整體而言台灣的天氣是比加州差了一點，不過美國也不是甚麼地方都好。

該網友最後對於美國與台灣之間的差異做出結論，表示雖然台灣也有做不好的地方，所以不少菁英會往歐美國家跑，但台灣的生活環境也的確比很多國家，甚至是比美國很多地方來的更舒適，「只要針對自己的缺點去改善，我想未來台灣還是有很不錯的機會」。

文章曝光後，不少網友都紛紛留言大讚中肯，「現在人在美國，真心覺得台灣就是輸在房價，上班環境差，不然完全沒有輸」、「臺灣一堆奧客真的應該去美國或者香港看看」、「台灣若是成為美國一洲大概也是前三等級吧」、「想要半夜有宵夜吃就回來台灣吧」、「（台灣）最大的問題是就業環境」。