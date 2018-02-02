遭師疑偷手機！女童「上吊」自盡證清白 遺書：我發誓我沒偷

遭師疑偷手機！女童「上吊」自盡證清白 遺書：我發誓我沒偷。(示意圖／達志影像)

友善列印
／綜合整理

馬來西亞近日傳出一起國中女學生輕生悲劇！一名13歲印裔女學生疑似在學校遭到老師懷疑偷竊手機，她極力否認，甚至選擇留下遺書後在家上吊輕生來證明自己的清白，事件曝光後引發熱議，目前當地教育局也已介入調查，釐清相關死因。

事發在上個月的24日，當天還在就讀國2的女學生到辦公室交作業，其中有一名女老師發現手機不見，懷疑遭女學生偷走，於是將她留下來問話，但女學生矢口否認偷竊行為，強調自己沒有偷竊，拿走手機的是另一名同學。後來，女老師將女學生送回家，並且告知家長事發經過，也因為該事件牽扯到另一名同學，女老師也要求兩名同學對質，但兩人始終否認偷竊。

沒想到悲劇就此發生！當晚，女學生父親在房內發現女兒上吊自殺，將她救下後趕緊送往醫院搶救，但情況不大樂觀，女學生陷入重度昏迷，就在昨(1)日凌晨宣告不治。家屬悲痛萬分，死者父親表示，女兒當時心情極度低落，但沒有到竟會選擇走上絕路。他也說，不會責怪老師，僅希望老師和教育局日後都能依據標準作業流程辦事，不讓悲劇再重演。

家屬還透露，女兒死前有留下遺書，內容直指因為受到老師冤枉感到相當傷心，「某某老師，我沒有拿妳的手機，我發誓」，她更自責給父母惹來諸多的麻煩，不希望自己再給家人添麻煩。事件經過馬來西亞《星洲日報》報導曝光後引發關注。目前該名女老師被暫時調離現職，而當地教育局也已介入調查，警方也將協助調查真相，還給女學生清白。

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