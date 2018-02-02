廚房外頭水井變油井 村民崩潰：就像加油站一樣

圖為水井示意圖。（圖／達志影像）

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／綜合報導

陝西西安一處農村，近年來水井接連變成油井，不僅井水味道刺鼻，倒在地上點火瞬間就點燃，離譜情事引起當地居民恐慌。

廚房外頭水井變油井 村民崩潰：就像加油站一樣 廚房外頭水井變油井，點火就燃燒。（圖／翻攝自大眾網）

綜合陸媒報導，同類事件2年前也曾發生過，經調查結果發現是附近的輸油管遭人鑽孔偷油，不過由於案件遲遲未偵破，「偷油的鑽孔到底是哪年打的，事發區域到底漏了多少油不好準確估算」。管理輸油管道的相關人士事後把井裡的水泵拉上來，斷電和為井蓋上一個阻燃蓋布，並放置了幾個滅火器，又拉上警戒線。

受害村民趙師傅表示，2周前發現自家廚房外的一口水井，井水呈土黃色，水質混濁不清，掀開井口的上蓋後，整口井瀰漫著嗆人的刺鼻味，吊一桶井水倒在院外空地上點火還會燃燒，由於住家與水井僅有一牆之隔，家人煮飯燒菜都十分提心吊膽，讓他崩潰驚呼「在我家院裡，就跟到加油站似的。」

廚房外頭水井變油井 村民崩潰：就像加油站一樣 井水呈土黃色，水質混濁不清，還有一股刺鼻味。（圖／翻攝自大眾網）

事實上，不僅趙師傅受害，隔壁鄰居楊躍進家裡的井水也出現同樣的問題。而且早在2年多前就有其他村民也遇過同樣情況，後來那兩戶人家有陸續搬走了；此外，在當地經營養豬場的楊師傅也曾因為打水餵豬，結果豬隻也暴斃而亡。

為了保證村民們的飲水安全，延長石油管道運輸第五分公司事後緊急在村裡打了兩口180公尺的深水井，目前正聘請專業機構展開汙染調查評估，並承諾會給予受影響的村民合理的安排。

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