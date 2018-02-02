2018年02月02日 11:31 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭今(2)日PO文分享一件關於新北市副市長侯友宜的暖心小故事。她說，當年自己就讀警大時，一向低調的侯友宜竟自願擔任「伙委」，甚至不惜凌晨3點起床和伙伕一同煎蛋，就為了大家能在早餐有顆荷包蛋。也因此讓葉毓蘭抱怨說，原本的纖細身材，回不去了！

葉毓蘭在臉書發文表示，團體中一向低調的侯友宜，竟在大三時自願請纓擔任「伙委」，在一次機會中當面問他原因，侯友宜說「就是早餐想要吃荷包蛋！學校每星期會有1、2天吃蛋加菜，但是只有白煮蛋，連續吃了2年，我實在想念媽媽為我煎的荷包蛋，所以也要讓同學吃到煎蛋！」

葉毓蘭曝身材回不去 全因侯友宜「那顆蛋」惹的禍！(圖片／翻攝自葉毓蘭臉書)

「就為了這顆想念媽媽的煎蛋，侯友宜一反常態的『強出頭』，去當伙委了，負責開菜單、採買。」葉毓蘭透露，侯友宜是個在市場長大的孩子，父親在朴子市場賣豬肉，因此每次採購食材前，一定確保新鮮度和來源，且精準挑選出當季當令的蔬果鮮魚，相當懂得「俗又好吃」的概念。他在開菜單時，甚至會顧及到廚房伙伕們的辛苦，在星期假日時多會以容易料理的菜色為主，「讓師傅們可以休息，所以『勞資』關係融洽！」

但是，這個會買菜、開菜單的伙委，在開出「早餐：荷包蛋、肉鬆、饅頭」時，立刻被廚房的伙伕們打槍，「你頭殼壞去啊？一千多個學生吃飯，怎麼煎？」但侯友宜未因此而放棄，為了要說服伙伕，竟然在凌晨3點就起床和大夥一起煎蛋，以行動感動了原本還嗤之以鼻的老師傅們，一起加入煎蛋的行列。

最後，葉毓蘭說，「從此，警大餐廳的早餐裡，就出現了過去只有回家時，才能享受到的母愛煎蛋，但是我那失去的纖細身材，再也回不來了！」