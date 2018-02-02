小氣老闆爽請員工吃炒飯 原因曝光！讓人氣到離職

2018年02月02日 14:28 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

農曆新年將至，許多公司企業紛紛舉辦尾牙，感謝員工這一年來辛勤的工作。不少人都上網炫耀尾牙菜色多豪華，但這對一名網友來說可是相當崩潰，因為每到尾牙季他總會想起節儉的前老闆有一回突然說要請大家吃午餐，當時一票人就開開心心地到公司附近小吃店，點了「炒飯」、「炒麵」等，沒想到後來才知這竟是他們的尾牙！讓他和同事都相當錯愕。

一名網友在《wetalk》論壇發文表示，前一間公司的老闆是個很節儉的人，「說難聽一點就是很小氣，請假一定會扣薪，不準我們太常加班，算時數還要用分鐘來計算。如果會議室沒人，但電燈卻還開著，他會大發雷霆。辦公室的冷氣只能開固定時段，其他時間都靠電風扇。」

起初原PO對於這份工作還算滿意，因為在薪水及交通方面都不錯，而且和同事之間也相處融洽，至於老闆的「摳門」行徑久了也就習慣了。但到了辦尾牙的季節，自己的公司卻是無聲無息，因此同事間就在流傳「該不會連尾牙都不辦吧？」

結果在某一天的中午，小氣到爆的老闆竟然主動開口說要請公司內10幾名員工到公司附近小吃店吃午餐，還說要「大家盡量點！」實在令人是又驚又喜，但是所有人一看老闆自己點了最便宜的蛋炒飯，於是所有人幾乎都點炒飯或是炒麵，邊吃邊聊的過程中，老闆迅速吃完後就到櫃檯結帳先行回公司。

直到快放年假時，一名較資深的員工跑去問老闆「什麼時候才要辦尾牙？」只見該名員工臭臉的走出老闆辦公室，並對著全體同仁說，「老闆請客那一次，就算尾牙了。」讓原PO及其他同事聽了好傻眼。