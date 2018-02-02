工作10年考上公職 他痛揭背後6大亂象「誇張到爆」

2018年02月02日 14:40 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

經濟不景氣，許多人為求工作穩定，紛紛投身國考行列，看中的就是為了捧一個「鐵飯碗」，以換取未來長久的生活保障。不過公家單位跟私人企業的風氣真的有差嗎？一名在私人企業工作10年的網友日前卻透露，好不容易考上公職，想不到卻是惡夢的開始，更羅列6大醜陋亂象，讓他大嘆「是我愛計較又玻璃心嗎？」

原PO在臉書《爆怨公社》發文表示，在私人企業待了10年的他，好不容易考上夢寐以求的公家單位，沒想到就職不久卻發現種種亂象，坦言「滿腔熱血都快被磨光了」；他整理了6大亂象並痛斥「公家單位真的沒有外界講得那麼好X的，垃圾一堆」、「第一次進公家單位才了解誇張到爆」

1.老鳥不太做事整天搞小伎倆摸魚

2.不少人上班時間繼續唸書想考去更好的單位，「雖然工作有做但很多數據跟表單都是假的」

3.上面明明交辦事情給A做，然後A又凹學弟做，「做的好A拿，做不好馬上推說是學弟的問題，立馬撇清關係」

4.表面上跟你好來好去，私底下講東講西

5.有事情反應給上面也只是官腔回應或是直接羅生門

6.最度爛的是看見一個人虛偽的一面，可是其他人沒看見，他們以為他就是那麼好，然後你反而成為大家眼裡的心機鬼

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「你不是第一個考進去後才知道的」、「完全公家單位的日常啊！」、「很正常啊！我公司公家單位的，鎖一顆螺絲旁邊4-5個在看！不是學習喔！」，也有人鼓勵原PO說「既然上了賊船，就努力當上海賊王」、「考上最怕這樣，但咬牙也要做到退休」

不過也有人認為，這些情況在私人企業同樣真實上演，「垃圾不分公私的」、「根本就是職場生態，很多私人企業也有這個情況啊」、「一看就涉世未深才這樣講」