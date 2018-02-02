4歲男童離奇失蹤29年！父母看電視認出他

4歲男童離奇失蹤29年！父母看電視認出他(圖翻攝自/youtube/new japanese)

友善列印
/綜合報導

孩子失蹤父母肯定心急如焚。日本德島縣一名男童於1989年失蹤，自此杳無音訊，讓他的父母幾近崩潰，不過近日他們卻在電視上發現，一名男子正在尋親，疑似就是他們失蹤多年的兒子，讓他們夫妻倆心中燃起希望。

根據日本《MBS新聞》報導，29年前父親帶4歲的松岡伸矢參加葬禮，因此先借住在位於德島縣美馬郡的親戚家，翌日早晨松岡吵著要外出散步，因此松岡父親先將他放置在玄關，將小兒子交給太太照顧，僅僅40秒的時間，松岡竟突然消失，從此音訊全無。原先以為松岡跑進森林裡玩，在山中搜查3個月仍無結果，夫妻倆對於孩子的失蹤感到沮喪，猜想這輩子恐怕都無法再見面。

巧合的是，近日一名男子於上月31日，在TBS電視台的節目上，指稱長期遭「叔叔」軟禁，因此無法得知自己的親生父母，希望觀眾可以幫忙他尋找。據了解，該名男子自稱是25歲的和田龍人，許多民眾得知後也紛紛替他報案，警方猜測和田龍人就是當年失蹤的松岡伸矢。

和田龍人聲稱，對於自己的身世完全不清楚，過去遭「叔叔」長期監禁，直到3年前才趁機逃出來，之後在愛知縣彌富市昏倒，所幸被送至安置中心保護，希望透過電視節目找到他的父母，也想得知自己的身世。警方取得松岡父母的同意後進行DNA比對，而鑑定時間預計為下周進行，確認兩人是否有關係。而日本網友紛紛認為，和田龍人與松岡父親模樣極為相似，因此是親子關係的可能性極大。

4歲男童離奇失蹤29年！父母看電視認出他(影片來源/youtube/new japanese)
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