中獎了嗎？快來看是不是你最想收到的禮物！

2018年02月02日 15:47 綜合整理

【下載中時電子報APP 多項好禮任你抽】活動，進行了將近一個半月的時間。感謝網友們的熱情參加！不論你是在FB、Line、網站、APP、報紙或周刊等任何平台看到的贈獎消息，每一則私訊回傳臉書的訊息，我們都收到了！而此波活動已於2018.01.31 PM 23：59截止。現在快來看看373名得獎者究竟獎落誰家吧！

所有373名得獎者，我們都會主動私訊您，告知已贈獎的訊息。若收到中時電子報臉書的訊息，千萬別覺得意外。而沒有收到人，也別氣餒！因為很快地，下載APP又會有新的活動與大家見面囉！

多項好禮任你抽 領獎辦法

【第一類 票券得獎人】

一、烏來雲仙樂園門票，共50名。

雲仙樂園門票，50張

二、烏來雲仙樂園纜車+原民屋套餐，共20名。

烏來雲仙樂園纜車+原民屋套餐，共20名。

三、可愛巧虎島特展，共50名。

可愛巧虎島特展，共50名。

四、粉紅豬小妹超級互動展，共50名。

粉紅豬小妹超級互動展，共50名。

五、亞米．海因的設計狂想亞洲巡迴特展，共15名。

亞米．海因的設計狂想亞洲巡迴特展，共15名。

以上抽中「烏來雲仙樂園門票」、「烏來雲仙樂園纜車+原民屋套餐」、「可愛巧虎島特展」、「粉紅豬小妹超級互動展」「亞米．海因的設計狂想亞洲巡迴特展」五種票去券的人可選擇以下兩種領獎方式：

(1)回郵信封：請於收到中獎資訊後，寄「回郵信封」至

【時報大樓】台北市萬華區艋舺大道303號】中時電子報 行動應用組收

請注意：需在2018/02/09前寄至本公司(以郵戳為憑)

(2)親領：請於2018/02/06-2017/02/14(一至五，不含六、日的07：30-16：00)前親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號 領取票券。

請1F警衛撥打分機2560找謝先生領取。並攜帶：身分證正本及雙證件

【第二類、親領得獎者】

一、澎湖福朋喜來登酒店雙人住宿券，共8名。

澎湖福朋喜來登酒店雙人住宿券，共8名。

二、臉部保養品，共30名。

臉部保養品，共30名。

三、美肌防曬氣墊慕斯，共90名。

美肌防曬氣墊慕斯，共90名。

美肌防曬氣墊慕斯，共90名。

四、面膜，共60名。

面膜，共60名。

抽中「澎湖福朋喜來登酒店雙人住宿券」、「臉部保養品」、「美肌防曬氣墊慕斯」、「面膜」此4種獎項的得獎人，限親領。請於2018/02/06-2018/02/14(一至五，不含六、日的07：30-16：00)親自領獎，若未領則是同放棄。

由於依規定獎品價值若為1001元至19999元，需合併申報所得稅，故需您親自前往至以下地址，並填寫：

【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號。請1F警衛撥打分機2560找謝先生領取。

請攜帶：身分證正本及雙證件

活動規範

一個臉書帳號僅限參與一次本活動。親自領獎時，主辦單位也會核對您回傳的身分證正反面影本是否與您攜帶的身分證正本相符。

檢核時若有誤將不具抽獎資格。如中獎者之身分證明文件有不實、資料不全、錯誤，或冒用、盜用任何第三人資料時，主辦單位有權取消其得獎資格。

2. 本活動之中獎者不得要求更改獎項、兌換成等值現金或將獎項轉讓給他人。主辦單位保留隨時修改活動辦法及獎項或終止本活動 或變更同價值商品之權利。

3. 抽獎當日，經主辦單位及法務人員見證下透過電腦系統自動抽獎產生幸運得主。

4. 本活動獎項寄送地區僅限台、澎金馬，主辦單位不處理郵品至海外地區等之事宜。參加者與本活動，即同意接受辦法注項規範如有違反，主辦單位得取消其參加或獎者資格。

5. 若需委託他人代領，請填寫委託書並完整填寫，代領人需攜帶得獎人及個人身分證及其正反面影本，與另一可證明證件及委託書，並在指定期限內完成領獎，方可領取獎項。

6. 中獎申報所得稅計算：

獎品價值 是否需扣繳機會中獎稅款 是否需申報所得稅

1,000 元以下 不需扣繳 不需申報

1,001 元至 19,999 元 不需預先扣繳，需合併申報所得稅

20,000 元 ( 含 ) 以上 需依規定扣繳稅款 需合併申報所得稅。若不願意配合，則視為自動棄權，不具得獎資格。

應繳所得稅 ＝ ( 全年所得淨額總額【含機會中獎】× 稅率)－ 累進差額－已扣繳稅額（含機會中獎）。

詳細中華民國稅法請見：http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=G0340028

7. 主辦單位就本活動參加者之資格，保有審查權利若以惡意電腦程式或其他明顯違反活動公平性之方式，或經查核有不符合本規定參加資格者明顯違反活動公平性之方式，一經本公司發現或第三人檢舉，主辦單位除得立即取消參賽者支參賽得獎資格並得追回獎金品。

8. 本活動如有任何因電腦、網路話技術或其他不可歸責於主辦單位之事由，而使參與本活動者登錄之資料有遺失、錯誤或毀損所導致無效情況，主辦單位及其活動小組不負責任何法律責任參加者與得獎者亦不得提出異議。

9. 參加本活動之會員視同承認規定效力，如有未盡事宜，主辦單位保留、修改、終止變更活動內容細節之權利，且不另行通知。