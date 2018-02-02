斥黨產會泯滅良知 馮翊綱：欺負婦聯會＝惹眷村子弟！

斥黨產會泯滅良知 馮翊綱：欺負婦聯會＝惹眷村子弟！(圖／本報資料照片 黃世麒攝)

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／綜合報導

婦聯會決定拒簽行政契約後，行政院不當黨產處理委員會（簡稱黨產會）在第一時間認定婦聯會是國民黨的附隨組織，立刻凍結385億資產和其他不動產。此舉引發「相聲瓦舍」團長馮翊綱不滿，砲轟「要多麽泯滅良知，想到要欺侮婦聯會？」並點名資深媒體人王偉忠、作家張大春出來說話。

馮翊綱今（2日）在《相聲瓦舍》臉書發文，以「我也是娘兒們」為題，指出婦聯會不是「附隨組織」，而是「婦」隨組織，「夫唱婦隨」的概念。提到外界注目的金錢爭議，馮翊綱表示，「婦聯會怎麼會有那麼多錢？大家捐的呀！大家看電影，票價裡分出一部分，由影劇工會捐給婦聯會，蓋眷村。基隆暖暖的『影劇六村』是這麼來的，台灣其他各處，總共八個叫『影劇』的村子都是這麼來的。」

馮翊綱痛斥黨產會「泯滅良知」竟作出這種搶奪人民財產的事情，甚至撂下重話，怒轟「強盜！你惹到說相聲的，事情還小，但你欺負婦聯會，就是同時惹到眷村子弟了，包你沒完沒了！」最後馮翊綱還點名，「王偉忠，該你說話。張大春，下一個到你。」

貼文一出引起網友熱議，紛紛留言力挺「好！真娘們一個」、「就是他媽一個字：爽～要團結一致對付茶辣淨戶～」；不過也有人感嘆「這年頭要抄人家產，只需要說你是國民黨黨產就夠啦，還不需要證據和法院判決就能抄呢！小弟上一次聽到類似的事情是德國納粹抄猶太人家產」、「如今村子拆了、土地讓國防部給賣了，所以國防部是國民黨的附隨組織嗎？」、「簡單來說就是要錢～不過是想趁機把這「肥的流油」的肉整塊吃下肚罷了！」

斥黨產會泯滅良知 馮翊綱：欺負婦聯會＝惹眷村子弟！ 馮翊綱在臉書開炮，砲轟黨產會「要多麽泯滅良知，想到要欺侮婦聯會？」（圖／翻攝自相聲瓦舍臉書）
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