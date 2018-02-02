理組畢業後年薪百萬起跳？網友分析2點原因

2018年02月02日 17:44 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

哪種工作的薪水最高？是許多人經常討論的問題，也曾有不少理工畢業的網友跳出來表示，至園區工作後年薪都是破百萬，羨煞不少小資男女，但理工科畢業的，真的起薪都比文組高嗎？就有網友問道「唸理工真的畢業就年薪百萬嗎？」引發網友們熱議。

一名網友在PTT表示，「常常在數字版看到有人說理工畢業，到園區去工作起薪都直接破百，但是身為文組的，看身邊好像頂天就4、5萬，害我覺得感覺在台灣沒唸理組，人生好像也沒辦法賺什麼大錢，想問問有理工人能出來解惑嗎？」，此番發文也激起網友們討論，紛紛表達出看法。

一名網友問道「唸理工真的畢業就年薪百萬嗎？」引發話題(圖翻攝自/ptt)

有網友認為，理組畢業的工作較容易年薪百萬，但學歷很重要「理工組想年薪破百萬，要是排名前面的學校」、「台清交成電資破百不難，其餘學校與電資以外的科系要加油，理工不是所有科系都好，理學院就很多淒慘科系」、「是的。好一點學校碩畢破百很正常」。也有人認為，相對的工作內容也較辛苦「對啊！年薪破百，但是相對的也是用肝換來的」、「很辛苦，常常睡公司」。

還有網友認為，一畢業就年薪破百萬的可能性不高「想太多，起碼6成以上的理工沒一畢業就年薪百萬」、「不是每個人都在台G店，很多都是熬幾年上來的」、「是。不過不是所有啦！一線designer比較多這個水準，其他職缺比較少一畢業就百萬。不過三五年後百萬的比例滿高的」，另一派網友則認為，進哪間公司才是重點「公司也有差，有的是加分紅破或近百」。

有網友認為台灣的環境與社會結構這2點，才是造成理組畢業後薪水較高的現狀（示意圖／達志影像）

更有網友對於理組與文組進行分析，認為台灣的環境與社會結構這2點，才是造成理組畢業後薪水較高的現狀「確實感覺文組在台灣4、5萬薪水算頂天了，台灣文組路真的頗窄，在羨慕韓國有與神同行時，卻忘記台灣沒能熬出好的劇本，可能也是社會環境長期歧視文組跟低薪造成的」、「沒轍，台灣就是代工起家的，就算是理工碩士也有分做硬體跟做軟體的，做硬體在台灣能賺，做軟體則可能慘到跟文組差不多。如果不是去一二線大廠，而是去小公司練功，薪水也高不起來，不過如果去國外像美國，軟硬立場就相反了。文組的問題在於沒有環境能發揮所學，到頭來都跑去做跟大學所學不相干的工作」。