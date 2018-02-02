深信都市傳說「妖瘦男」 少女狂捅友人19刀遭判40年

2018年02月02日 19:57 陳慶餘

2014年美國發生一起駭人聽聞的少女傷人事件，案件中當時兩名才12歲的少女，因為深信網路上的都市傳說「妖瘦男」（Slender Man），竟然持刀狂捅另一名女同學19刀，幸好她最後奇蹟生還，而其中涉嫌殺害女童的少女的判決結果在昨（1）日出爐，法官要求牠必須精神療養院40年。

綜合外媒報導，2014年當時都只有12歲的少女蓋瑟（Morgan Geyser）以及魏爾（Anissa Weier）因為對於網路上流行的都市傳說「妖瘦男」深信不疑，認為需要殺死同學才能獲得他的信任，得到進入他所居住的莊園之中的許可，因此兩人就密謀邀請了另外一名同樣也是12歲的同學路瑟娜（Payton Leutner）一起過夜，並且將她帶到森林裡下手。

在過程中，路瑟娜被魏爾壓制在地，而蓋瑟則是拿出刀子往路瑟娜身上猛刺19刀，導致路瑟娜臟器受損，眼睛也幾乎失明，幸好一位路過的單車騎士發現，才讓路瑟娜奇蹟似的撿回一命。

美國法院昨日對此案作出宣判，現在已經15歲的蓋瑟在出庭時一邊落淚一邊向受害者及家人道歉，表示對於自己的所作所為非常抱歉。

法官指出，在接受過專業醫師的觀察與治療後，蓋瑟的精神狀況已經有很大的改善，但由於她與同學是預謀犯案，所以仍判決她需要關在精神療養院40年，至於另外一名被告魏爾則是在去年12月被要求需要待上25年。