殘忍！動物園拿狗餵養蟒蛇 剛出生幼犬捲曲哭喊「等死」

2018年02月03日 08:22 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

日前網路上流傳一段動物園展示蟒蛇的影片，竟發現玻璃窗內有兩隻幼犬，疑似是用剛出生的小狗當作蟒蛇的食物，且蟒蛇的身軀似乎鼓起兩大包，可能才剛吃飽不久，一旁無助的幼犬則不停哭喊，影片曝光後，引起一片譁然。事後園方解釋，事件為私人承包的動物館所為，和動物園餵養程序沒有關係。

日前保育團體「PETA亞洲善待動物組織」在微博上傳一段影片，可見一隻剛出生不久的幼犬，與大蟒蛇關在一起，不停害怕地哭喊著，讓人看了相當難過。而另一張照片則是蟒蛇蜷縮在一隻疑似已死亡的幼犬旁邊，看起來身體有些鼓脹，疑似已經飽餐一頓了。

蟒蛇的肚子不明突起，疑似是已經吞下不少食物。(圖/翻攝自PETA亞洲善待動物組織微博)

「PETA亞洲善待動物組織」表示，該影片發生在河南平頂山河濱公園動物園，希望相關單位可以進行調查。對此，許多網友也紛紛批評「為什麼要用狗餵食」、「超沒人性」、「畫面太殘忍了」、「一出生就要被吃，好悲慘」、「以後誰敢去動物園看大蟒蛇餵食秀」。不過也有部分網友認為「這就是弱肉強食自然法則」、「蛇在你們眼裡不算動物？」、「狗狗比雞鴨魚高貴嗎」。

據了解，動物園因受到砲轟後出面回應，園內確實有這樣的情況，目前已經制止了，不過那是私人承包動物館的行為，「他們之前是跟河濱公園簽的合同（合約），和我們動物園包括餵養各方面，都是沒有關係的。」