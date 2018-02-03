婚宴踩雷！賓客吃不飽買麥當勞 新人怒告酒店獲賠30萬

2018年02月03日 10:08 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

喜宴對新人來說是最重要的，辦得圓滿也可以促進人際關係。但日前在澳洲就有一對華裔夫婦在酒店舉辦婚宴時，竟和當初與酒店試菜的差別甚大，不只份量減少，連味道也「走鐘」，當場讓賓客們吃得相當尷尬，還特地去麥當勞買餐點吃，事後新人對該酒店求賠償，最終獲賠1.3萬澳元（約新台幣30萬元）。

據外媒報導，新婚華裔夫婦貝先生（Ben Bui）和蘭小姐（Wendy Lam）於前年11月在「墨爾本莊園」（Maison Melbourne）舉行婚宴，以8道亞洲美食招待共173位來賓，但婚禮當天，酒店提供的菜色竟和當初試菜的味道完全不同，且份量也沒辦法讓客人都吃飽，讓新人非常尷尬。

貝先生表示，婚宴前兩人對試吃的菜色非常滿意，但婚宴當天，賓客們看起來卻好像吃不下去，原來是菜色完全不是試吃的水準，「我可以看見他們的表情一臉尷尬，情緒也相當反感。」還有賓客反映「菜色看起來就像是超市買回來的」。

新人加錢讓賓客可以吃到半隻龍蝦，沒想到上桌後，竟只有2隻半邊龍蝦，根本也不夠10人享用。(圖/翻攝自每日郵報)

貝先生還說，原本安排每位賓客都能吃到一隻鵪鶉，但整桌10個人卻只有3人吃到，且還是沒煮熟的，後來新人加錢讓賓客可以吃到半隻龍蝦，沒想到上桌後，竟只有2隻半邊龍蝦，根本也不夠10人享用。婚宴結束後還有人因為吃不飽，跑去吃麥當勞，讓貝先生氣得說：「事實上如果我們用麥當勞的食物宴客可能還比現在的狀況還好，至少我們知道賓客們都能吃得飽。」且除了菜沒有煮熟外，還有賓客反映連餐具都沒有。

事後貝先生與妻子向酒店投訴，卻沒得到服務人員合理的解釋，害得兩人事後必須打電話向每一位賓客道歉。最後酒店也被判賠償婚禮費用一半的款項1.3萬澳元（約30萬元台幣）。