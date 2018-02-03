2018年02月03日 11:04 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

寒流昨(2日)晚來襲，全台急凍！這時候不少人都喜歡吃火鍋暖暖身，但近日網路上不斷瘋傳，火鍋煮蝦「飄橘紅色物」會慢性中毒等文章，宣稱蝦紅素是有毒物質，吃多了恐致慢性中毒，引起民眾恐慌。對此，農委會發文駁斥，「真的很瞎！」

根據行政院農業委員會指出，水產試驗所專家表示，蝦紅素（Astaxanthin, Asta），另一名稱為蝦青素，為廣泛存在於動植物、藻類、微生物體中葉黃素類的色素。「為類胡蘿蔔素(carotenoid)的一種，最早應用在鮭魚及甲殼類的養殖中，主要作為改善體色之用。」

近幾年，蝦紅素相當受到民眾喜愛，原因是有科學家發現其「抗氧化能力是維他命E的550倍，而且可溶於脂肪，所以能抑制血中的低密度脂蛋白的氧化，保護血管壁，阻斷血管壁面因氧化造成血管病變。」另外，對於促進免疫系統的功能及白內障的預防也有效果。

注意了！吃火鍋煮蝦飄「橘紅物」恐中毒？ 農委會這樣說。(圖片／翻攝自行政院農業委員會臉書)

而關於網路上經常流傳的「火鍋煮蝦飄橘紅物是『化學蝦紅素』？」吃多會中毒？專家則解釋道「其實是蝦子以藻類或飼料為食，能將蝦紅素累積在體內，此外蝦子也有將其他胡蘿蔔素轉變為蝦紅素的能力。」

專家還指出，活蝦體中的蝦紅素因與蛋白質結合，立體構型的改變在光照下呈現藍紫或青綠等，若碰上加熱時，蛋白質被破壞、變性，與蝦紅素分離後顏色即變為「原來的橙(黃)紅色，也就是煮熟蝦的顏色」。

另外，火鍋煮蝦是蝦體的細胞膜因加熱而破裂，細胞液及蝦紅素就會跟著流出，所以火鍋煮蝦時，才會總看到橘紅色的漂浮物浮現在火鍋上頭。農委會呼籲，別再轉發不實謠言，造成不必要的恐慌。