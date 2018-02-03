26歲夫性侵8月大女嬰「內臟全破損」 妻：想親眼看他被吊死

2018年02月03日 12:33 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

日前印度發生一起8月大女嬰遭性侵的案件，一名26歲男子柯立（Hema Kohli）趁女嬰父母不在，聲稱「要和小孩玩」，竟性侵只有8個月大的表妹，造成女嬰內臟嚴重破損，傷勢嚴重。柯立遭逮捕後，他的22歲妻子赫瑪（Hema Kohli）崩潰表示：「我無法相信跟我結婚三年的丈夫，會做出這樣的事。」

據外媒報導，柯立是一名清潔工，與赫瑪育有一名9個月大的兒子，一家人因與女嬰家庭為親戚關係，所以住在同一個屋簷下。上月28日柯立因喝醉性侵8個月大的表妹，造成女嬰內臟受損，搶救3個小時後仍有生命危險。

報導提到，赫瑪得知柯立涉及性侵案時，完全不能接受，「我無法訴說心裡有多震驚，我沒想到我深愛的丈夫竟然是一個淫魔。」而丈夫被捕後，赫瑪開始受到鄰居們的指指點點，甚至拿石頭丟她，讓她備感壓力，「我會繼續照顧我45歲婆婆黛薇(Bai Devi)，但可能會離開這裡。」

赫瑪接受採訪時表示：「事發前三周時，柯立好像有點焦躁不安，而且開始借酒消愁，我問了他好多次怎麼了？他卻只說是私人的事，所以我也不知道到底怎麼了。」

柯立的母親也表示：「如果我的兒子有罪，就應該受到最嚴厲的懲罰。」赫瑪則說：「他有罪的話，我真想親眼看他被吊死。」