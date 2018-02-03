黑絲學生妹學壞PO抽菸照惹議 網肉搜真相全驚呆

黑絲學生妹學壞PO抽菸照惹議 網肉搜真相全驚呆(圖/ 翻攝自推特@ZX25ch)

友善列印

最近推特上瘋傳一系列女高中生穿著制服及黑絲襪的照片，其中一張卻是抽著菸的照片引起熱議，造成網友肉搜她的真實身分；結果原來「她」是一名21歲偽娘中西祐太郎(ゆうゆちゃん)，並不是女高中生，但真相也讓眾人傻眼，因為他比女人還像女人。

抽菸照在網路上掀起熱議，因為在日本高中生通常還未成年，抽菸屬違法行為，結果祐太郎近期在推特上表示，學生妹其實是他本人，他現在是一名21歲的偽娘，「女高中生抽菸？才不是呢，是21歲男子穿女裝而已，所以是OK的」。

祐太郎先前有分享自己3年前男裝的樣貌，與現在差別甚大。 祐太郎先前有分享自己3年前男裝的樣貌，與現在差別甚大。(圖/ 翻攝自推特@ZX25ch)

中西祐太郎先前有在推特分享自己3年前與現今的照片，3年前他就學時還是以男生的打扮，現在的他平日喜歡以女裝打扮，秀氣可人、皮膚白裡透紅的模樣，比不少女生還漂亮，常常讓他被誤會，也讓不少網友超震驚，沒想到穿著黑絲襪誘人的學生妹是名男子漢。

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