忘收洗手台上的「男友」！房東帶人看房 她一開門秒崩潰

2018年02月03日 14:43 杜炤佑

尷尬到爆！日前一名女網友因準備要搬離租屋處，某天房東在她上班時，詢問可否帶人進去看屋，當下她只覺得有點髒亂，但房東表示無所謂，所以便答應對方，沒想到下班後，一進門就看到沒收起來的「男友」出現在洗手台上，讓她超崩潰。

女網友在論壇「Dcard」PO文表示，由於工作關係要搬到其他縣市，房東也在近期開始帶新房客參觀房間。某天她上班到一半時，突然接到房東的電話問：「我現在有帶人想看一下房間啦！想問妳方不方便，我們可以直接進去看看？」

原PO心想，因為自己的房間幾乎都是凌亂的狀態，衣服幾乎占滿了床的一半，便婉拒房東「可能不太方便耶…我還沒整理房間」，但房東說：「沒關係啦，我知道很突然妳也沒時間整理，我們不太在意的」。原PO又心想，「反正我也只要再住1個月，也不認識人家，晾著的內衣褲被看到也沒差，就答應房東帶人去看房間。」

沒想到那天她回到家後，發現「那個東西」直挺挺的站在洗臉台上，讓她一秒愣住，「完全一個崩潰，超想直接叫警察來抓我到監獄裡好好反省」。原PO無奈地說：「為甚（什）麼我前天要心血來潮把它拿出來清洗一下，我又是什麼心態覺得我應該要這樣讓他（它）佇立在洗臉台上」，最後心想「我只能祈禱房東不知道那是什麼…。」

女網友回家瞬間崩潰。(圖/Dcard)

對此，其他網友看了紛紛笑翻「新房客表示驚恐」、「這一定會得尷尬癌」、「那不是最新的電動機潔牙棒嗎，音波洗淨更乾淨，只是好像有點大支」、「眼睛業障重」、「幸好不是小黃瓜」、「房東應該也是老司機」。