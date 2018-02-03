偶像系正妹女警超驚艷 網瘋喊：我紅燈右轉快抓我

偶像系正妹女警超驚艷 網瘋喊：我紅燈右轉快抓我(圖/ 翻攝自臉書@警光新聞雲)

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警察在一般民眾的印象中不外乎是剛強、勇敢，但近年來越來越多正妹女警成為「嬌」點。日前臉書粉絲專頁《警光新聞雲》介紹一名新北市的女警高蓉娟，還因為長得太漂亮讓民眾誤會是假警察，讓她哭笑不得；而一系列清純的照片讓不少網友誇讚像日系女偶像，還有許多網友直呼自己有罪，熱情喊「請抓我回去」。

出生於高雄的高蓉娟從高中畢業後報考警專，畢業後被分發至新北市中和分局秀山派出所，開始她的警察生涯。先前她提到自己印象最深刻的事，就是曾經和學長巡邏時，遇到違停車輛，豈料搜查後意外發現裡面有非法改造槍枝、安非他命、海洛因等違禁品，當下讓她上了震撼的一課。

之後在勤區查察時，高蓉娟拿著住宅防竊諮詢單拜訪民眾，表示要檢查居家安全，還因為外貌太漂亮不像是警察，被民眾誤會是假冒的，還特地打電話到派出所詢問，讓她既無奈又好笑。

有眼尖網友認為高蓉娟神似日本知名女偶像前田敦子。 有眼尖網友認為高蓉娟神似日本知名女偶像前田敦子。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有網友將高蓉娟的照片分享到《批踢踢實業坊》表特板，馬上吸引眾人目光，還有派出所附近民眾跳出來回應，「本人超正！照片把她拍醜了」、「正，常見到，警局在隔壁」；也有許多人超想被她帶回警局，「我紅燈右轉罪大惡極快抓我」、「姐姐請妳把我抓回去，我有罪」、「警察小姐，就是我！快把我銬起來」。

文章來源：批踢踢實業坊

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