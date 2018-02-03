2018年02月03日 16:23 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

大學學測日前落幕，一名女網友表示，自己高三的家教學生考完試後呈現一攤「爛泥」樣，一直透露想交女友但交不到很痛苦。她為了要替該學生加油打氣，於是仿造了學測試卷做出一份「最佳男友考科」試題，娛樂之餘也順便讓這名學生檢視自己未來是否能成為一名「合格」男友，題目曝光後，讓不少男網友崩潰直呼，「真的是單身不是沒原因」。

試題仿造國文科目，有單選、多選以及非選擇題，且題目相當生活化，像是女朋友做了一道料理，吃下一口後發現太鹹，這時候該怎麼做？原PO認為答案為A「應吞下去，還要說：很好吃啊！」還有約會時的穿著該怎麼選擇？原PO答案則是ACE，剩下「荷葉邊系服」及「籃球背心」原PO都認為不太合適。

還有，兩人出去玩時，要女友要拍照，認為哪一種照片才會讓女友滿意？其中選項B「人占整張照片很小」和選項E的「偷拍但頭髮被吹亂」的照片都非適當解答。另外，非選擇題的第一大題目的第一小題要答題者分析「女朋友在社群網站動態發文的原因，並給出適當的留言」，還有第三大題則要答題者模擬自己和女友吵架時，不慎說錯話，該如何寫出一封300到400字的道歉信，挽回女朋友的心。

原PO將這份「最佳男友考科試題」PO上《嘰咕Park》引發網友熱烈討論，如此極具創意與娛樂的考題讓不少人笑翻，「這份考卷也太有才了」、「好強哦超神的哈哈」，還有許多做完題目的男網友崩潰直呼，「難怪我單身...」、「為什麼看完像是公主養成計畫啊？」、「完了我0級分」、「崩潰欸我第一題就不會寫了」。

進擊的學測「最佳男友考科」 一票魯男做完試題崩潰了！(圖片／翻攝自嘰咕Park)

進擊的學測「最佳男友考科」 一票魯男做完試題崩潰了！(圖片／翻攝自嘰咕Park)

進擊的學測「最佳男友考科」 一票魯男做完試題崩潰了！(圖片／翻攝自嘰咕Park)