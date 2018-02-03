3女兒全遭性侵！法庭上失控爆打淫魔狼醫 鐵拳老爸：我不是英雄

2018年02月03日 16:47 陳慶餘

馬格雷夫在庭上企圖攻擊納薩爾，遭法警壓制上銬（取自NBC NEWS）

馬格雷夫與三名女兒（美聯社）

美國國家體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）多年來利用職務之便性侵上百名女子，他本週五（2日）出庭時，一位3名女兒都慘被性侵的父親馬格雷夫（Randall Margraves）在其間忍不住怒火企圖上前攻擊納薩爾，但被法警上銬壓制。畫面曝光後外界紛紛讚揚他是英雄，不過馬格雷夫事後在受訪時強調自己「不是英雄，我的女兒及其他受害人才是」。

綜合外媒報導，馬格雷夫的3名女兒都慘遭納薩爾毒手，當女兒在法庭上作完證時，馬格雷夫再也忍不住怒火開始對納薩爾怒飆髒話，但卻被法官警告，於是馬格雷夫便要求法官給他「5分鐘的時間與惡魔（納薩爾）獨處」，遭到法官拒絕後他改口說要1分鐘但仍被拒，接著馬格雷夫就突然衝出證人席企圖攻擊納薩爾，見狀後的法警連忙上阻擋，並且將馬格雷夫上銬帶走，而馬格雷夫在被帶離現場時仍失控的大吼「假如被性侵的是你們女兒，你會怎麼做？」

馬格雷夫企圖攻擊納薩爾的畫面在網路上傳開後獲得了大批網友的支持，不少人都讚揚他是英雄，在推特上「給我1分鐘」也成為了熱門標籤，更有人發起募款希望能夠幫助馬格雷夫一家人。

對此，馬格雷夫事後受訪時則是表示，自己當時是第一次聽到愛女們被性侵的細節，但卻看到納薩爾一副事不關己還一邊搖頭的樣子，才會失控想要攻擊他，而自己也非網友說的英雄，他的女兒以及其他受害者才是真正的英雄。

馬格雷夫強調，自己與妻子辛苦工作的目的就是為了要讓女兒參加體育比賽，而當女兒身體有受傷時他們就會向納薩爾求助，但不知道此行為卻是把女兒們送到了惡魔的手裡，「若天堂地與地獄存在，納薩爾死後一定會陷入最深、最黑暗、最熱的煉獄。」

而對於馬格雷夫的失控行為，負責此案的法官康寧漢（Janice Cunningham）表示，雖然馬格雷夫的行為不妥，但他不會對此做出懲處，因為他已經在庭上向所有人道歉，至於犯下人神共憤犯行的納薩爾，則是在上月已被判入獄40到175年。