想玩得開心要注意！迪士尼樂園「禁止攜帶」這7種物品

迪士尼樂園示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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／綜合報導

迪士尼樂園不只是小朋友的天堂，也是許多大朋友重回童年的時光機，因此有不少人會趁著連假計畫造訪。而迪士尼樂園也有一些規範得遵守，有國外媒體整理出「7種前往迪士尼樂園禁止攜帶的物品」，讓大家出遊前先好好瞭解一番，避免踩雷才能玩得開心。

自拍棒示意圖。(圖/ 取自達志影像) 自拍棒示意圖。(圖/ 取自達志影像)

1.自拍棒

無論是背包客、情侶或是一家人出遊，不外乎都會想要拍照留念，而為了不用拜託路人幫忙，出現便民的「自拍棒」；但有不少公共場所已經陸續禁止使用自拍棒，迪士尼樂園從2015年起就陸續禁用自拍棒，所以在園區內可以請工作人員幫忙拍照。

2.包裝好的禮物

為什麼連包裝好的禮物都不能帶進園區呢？原來是擔心會有不良份子攜帶偽裝成禮物的爆裂物，可能會傷害到入園玩的遊客，所以員工在入園前會檢查遊客是否有帶包裝好的禮物，也建議若有需要可以進園區後再包裝。

禮物示意圖。(圖/ 取自達志影像) 禮物示意圖。(圖/ 取自達志影像)

3.摺疊椅

迪士尼樂園365天都人山人海，想要玩遊樂設施難免要排隊，有些民眾會想要攜帶小凳子或折疊椅隨時休息，但除非是行動不方便的遊客，不然無論是折疊椅或凳子都是禁止帶入園區內。

4.無人空拍機

在迪士尼樂園中不允許遙控飛機、無人空拍機和電動遙控車等入園。

5.寵物

民眾不能將一般寵物或其他動物帶進迪士尼樂園，除非像是導盲犬這類服務用途的動物。

6.玻璃容器

有些民眾怕遊樂園內飲食消費高，會攜帶水瓶裝水省錢，但園區內禁止攜帶玻璃的容器，避免有破損會傷到其他人。不過，嬰兒食品的玻璃容器就不受限制。

氣球示意圖。(圖/ 取自達志影像) 氣球示意圖。(圖/ 取自達志影像)

7.氣球和吸管

迪士尼樂園是禁止將氣球和吸管等塑膠製品帶入園區，主要為了避免園內的動物不小心食用，會造成不好的後果。

文章來源：The Huffington Post

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