剝削勞工？公司列「9大罰款」制度 遭客訴1次就罰1千

2018年02月03日 18:15 邱柏玟

有一名女網友發文抱怨公司「罰款制度」不合理，遭客宿一次就得扣1千元。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

每間公司除了遵照勞基法規定外，可能都會自行訂定賞罰制度，以便督促員工。日前有一名女網友在臉書上抱怨，提到公司不久前列出「9項罰款制度」，只要沒有達到要求就會從當月薪水扣錢，讓她與其他同事對此感到相當不合理，更感嘆「為什麼要用罰錢的方式警告大家」。

女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，分享了一張某公司外場罰款制度的表格，上頭寫著「廁所清潔不合格罰150元、菜口衛生(薑絲手套…)罰150元、外場清潔不確實(玻璃、地板、招牌…)罰50元、服裝儀容罰50元、電話禮儀不佳罰50元、未配合或未完成主管交代事項罰200元、上班打卡不確實罰150元、現場服務態度不佳罰300元、未經主管同意擅自做主罰300元」。

下方還寫著其他罰款方式，若員工遭現場或網路客訴，經主管確認無誤後會給予一次警告處分；而一次警告要罰款1千元，一次小過則罰款2千元，一次大過就要被罰3千元，更註明了兩次大過就得「自動離職」。

女網友補充說，「還有很多細項沒一一打出來，都是開會那天主管口頭講而已」，她與其他同事都認為這份罰款制度很不合理，更直言「最愛打卡不確實的就是主管自己」；她還舉例被扣錢的狀況，「例如廁所洗手台只要有一點水就扣錢；董事長女兒說廁所很髒就扣錢；丟擦手紙的垃圾桶被塞滿也扣錢；有時候剛巡完廁所下一個客人進去又用髒，主管看到也認定是你沒仔細打掃就扣錢」。

大多數網友也認為這種「罰款制度」不合理，扣錢的金額過高，而且有些規定的標準太籠統，沒有一定的準則。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

該公司的罰款制度馬上引起網友熱議，大多數人看完也和原PO持相同看法，「不合理，亂扣錢可檢舉公司」、「金額太高，小罰個10元警惕作用可以接受」、「這種亂扣錢的公司就不要待了」；不過，有些網友認為訂定罰則不代表每個人都會被罰，「大家做得好自然就不會有這些罰則」、「覺得不錯，但主管真的是雞蛋裡挑骨頭就一定要檢舉」、「說不定只是嚇嚇你們，不會真的扣」。