馬英九周美青聯名春聯超夯 網拍價竟要350元

2018年02月03日 19:56 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

前總統馬英九寫得一手好字是眾所皆知，今年免費發放他手寫複印的春聯，造成民眾排隊爭相索取。(圖/ 翻攝自臉書@馬英九)

前總統馬英九人氣依舊強強滾，日前免費發放他親手書寫後複印的春聯，目前超過16.6萬份被搶光，目前更加印到22萬份。沒想到有腦筋動得快的民眾，看準馬英九春聯的高人氣，免費領取的春聯竟在拍賣網站被喊到350元，讓人感受到馬英九的魅力仍不減。

馬英九寫得一手好字是眾所皆知的，不久前他前往台南市議員林燕祝服務處，當場提筆揮毫送出3幅春聯，引起民眾爭相詢問，於是今年便自製春聯「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」，落款更寫上「馬英九、周美青敬賀」。沒想到從開放給民眾領取後，前總統夫妻聯名狗年春聯瞬間被索取一空。

該春聯目前已超過16.6萬份被搶光，已經加印至22萬份，而全台有66個地點都能領取。而馬英九春聯造成排隊領取熱潮，沒想到在拍賣網站也能「買」得到，有民眾將免費拿到的春聯放上網賣，價格大約落在50元至100元之間，最貴的有喊到350元；還有人將幾年前馬英九的春聯「出清」，一張約10元左右賣出。

馬英九今年自製春聯「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」，落款更寫上「馬英九、周美青敬賀」，深受民眾喜愛。(圖/ 翻攝自臉書@馬英九)

拍賣網站上除了能找到前總統馬英九的春聯外，也找得到總統蔡英文和副總統陳建仁聯名的春聯「萬物當春、幸福共好」，春聯大多是40元起跳，而還有民眾將春聯及紅包袋一套售價60元。