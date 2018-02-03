女子人間蒸發被列失蹤人口 原來只是去釣金龜婿

2018年02月03日 20:08 陳慶餘

美國加州一位媽媽因為發現女兒突然人間蒸發，長達6天沒有任何消息，因此焦急的到警局報案，而警方也將她的22歲女兒馬丁尼茲（Rebekah Martinez）列為失蹤人口，但沒想到本起事件卻是個大烏龍，原來馬丁尼茲在消失的這段時間，是跑去參加了真人實境約會節目《鑽石求千金》（The Bachelor），因為錄影的關係才沒有辦法與母親聯絡。

綜合外媒報導，馬丁尼茲的媽媽去年11月一直聯絡不到女兒，因此焦急的向警方報案，但由於一直找不到人，警方也只能將她列在失蹤人口名單上。

時間就這樣過了一個月，警方再度聯絡報案的母親詢問是否有見到女兒，這時母親卻回答警方人已經找到了，但礙於失蹤人口必須要由警方親自找到確認之後才能註銷的規定，馬丁尼茲的名字就這樣一直留在失蹤人口名單上。

今年一月，加州一間媒體公布了一份失蹤人口名單，而馬丁尼茲的名字與照片也在上頭，而在名單公開後，就有眼尖的網友發現了馬丁尼茲，並且留言表示「她在這一季的《鑽石求千金》裡！」這時警方才聯絡上了馬丁尼茲本人，並且確認她安全無事。

這起烏龍事件曝光後，馬丁尼茲也感到相當荒謬，原來她在這段時間其實一直都有更新自己的社群網站，而且在節目中也有多次露臉的機會，而她在此之後她唯一的要求，就是希望能夠把失蹤人口名單上的照片醜照給換掉。

事後馬丁尼茲也在IG上傳改圖自嘲（翻攝IG）