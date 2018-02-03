幸運中4千萬大獎竟弄丟彩券 絕望留遺書自轟亡：真的有中

2018年02月03日 20:58 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

男子買的7張彩券碰巧中頭獎，但一夜狂歡後彩券卻不翼而飛，最後憂鬱到舉槍自盡。(圖/ 翻攝自YouTube@ เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร)

中頭獎的機率可以說是微乎其微，但泰國有一名42歲男子(จิราวุฒิ พงศ์พันธ์)買了7張相同號碼的彩券都碰巧中了頭獎，總獎金高達4200萬泰銖(約新台幣3900萬元)，當天找了朋友來狂歡，隔天竟發現彩券全都不翼而飛，讓他就此得了憂鬱症，最後甚至跟自己過不去，舉槍朝太陽穴自轟，並留下遺書堅稱「我真的有中獎」。

綜合外媒報導，這名男子是在去年11月左右買了7張彩券，全部都是同一組號碼，令他意外的是居然都幸運中了頭獎，總獎金大約有4200萬泰銖(約新台幣3900萬元)；他的鄰居表示，男子中獎後馬上就找了親朋好友來家裡狂歡慶祝，但隔天酒醒後才發現7張彩券都不見了，因此每天的生活都像行屍走肉般，不吃不喝也不去上班，據說男子得了憂鬱症。

而報導中提到，當地一處慈善機構在1月31日接到一通電話，通知他們有一名男子在家中舉槍自盡；待急救人員趕到現場時，發現他就是把中頭獎彩券弄丟的人，他持槍朝左太陽穴自轟，當場已無生命跡象。警方調查後表示，案發現場有找到男子的遺書，「我很抱歉，我真的有中獎，別再欺負我家人了」。

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